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Болгария высылает российского дипломата из-за спецоперации ГРУ с подрывом складов

29.04.2021, 14:54
Болгария высылает российского дипломата из-за спецоперации ГРУ с подрывом складов - Фото
Глава МИД Болгарии Екатерина Захариева (фото - ЕРА)

Болгария высылает дипломата России из-за подозрений о причастности ГРУ РФ к подрыву болгарских военных складов. Об этом сообщает болгарское Министерство иностранных дел.

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Как сообщается, кроме решения о высылке дипломата, МИД Болгарии обратился к правоохранительным органам России с просьбой "оказать всестороннюю помощь" в расследовании взрывов на болгарских складах оружия, в причастности к которым подозревают ГРУ РФ.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева объяснила послу РФ, что София настаивает "на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на болгарской территории".

Она также призвала Россию прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Отдельно Захариева упомянула и нелицеприятные высказывания деятелей РФ.

"Мы партнеры и союзники в ЕС и НАТО, но это не означает, что у нас есть собственники, как вы недавно заявляли СМИ. Болгарские службы работают только в наших национальных интересах", – сказала она послу России.

Читайте также: Во время взрывов на военных заводах Болгарии там находились агенты ГРУ РФ – Радио Свобода

Марк Сировой
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