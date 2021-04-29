Болгария высылает российского дипломата из-за спецоперации ГРУ с подрывом складов

Болгария высылает дипломата России из-за подозрений о причастности ГРУ РФ к подрыву болгарских военных складов. Об этом сообщает болгарское Министерство иностранных дел.

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Как сообщается, кроме решения о высылке дипломата, МИД Болгарии обратился к правоохранительным органам России с просьбой "оказать всестороннюю помощь" в расследовании взрывов на болгарских складах оружия, в причастности к которым подозревают ГРУ РФ.

Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева объяснила послу РФ, что София настаивает "на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на болгарской территории".

Она также призвала Россию прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Отдельно Захариева упомянула и нелицеприятные высказывания деятелей РФ.

"Мы партнеры и союзники в ЕС и НАТО, но это не означает, что у нас есть собственники, как вы недавно заявляли СМИ. Болгарские службы работают только в наших национальных интересах", – сказала она послу России.

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Марк Сировой

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