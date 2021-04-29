Болгария высылает российского дипломата из-за спецоперации ГРУ с подрывом складов
Болгария высылает дипломата России из-за подозрений о причастности ГРУ РФ к подрыву болгарских военных складов. Об этом сообщает болгарское Министерство иностранных дел.
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Как сообщается, кроме решения о высылке дипломата, МИД Болгарии обратился к правоохранительным органам России с просьбой "оказать всестороннюю помощь" в расследовании взрывов на болгарских складах оружия, в причастности к которым подозревают ГРУ РФ.
Министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захариева объяснила послу РФ, что София настаивает "на активном и эффективном содействии с российской стороны в прояснении обстоятельств инцидентов на болгарской территории".
Она также призвала Россию прекратить действия, несовместимые с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. Отдельно Захариева упомянула и нелицеприятные высказывания деятелей РФ.
"Мы партнеры и союзники в ЕС и НАТО, но это не означает, что у нас есть собственники, как вы недавно заявляли СМИ. Болгарские службы работают только в наших национальных интересах", – сказала она послу России.
- 28 апреля прокуратура Болгарии объявила о наличии обоснованных подозрений в том, что четыре взрыва на арсеналах и производствах страны с 2011 по 2020 год были осуществлены спецслужбами РФ и направлены на срыв поставок боеприпасов в Украину и Грузию.
- Также Чехия подозревает ГРУ в причастности к взрывам на чешских военных складах – из страны вышлют почти всех дипломатов России.
- В знак солидарности с Чехией о высылке дипломатов РФ объявили Литва, Латвия, Эстония и Словакия.
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