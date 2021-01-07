Большинство избирателей в США осудили захват Капитолия, мнения республиканцев разделились

Захват здания Капитолия сторонниками действующего президента США Дональда Трампа осуждают 71% зарегистрированных американских избирателей. Об этом говорят данные опроса YouGov.

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21% избирателей поддержали действия протестующих. При этом по партийной принадлежности поддержка и осуждение значительно разделились:

– демократы: поддерживают 2%, осуждают 96%;

– независимые: поддерживают 21%, осуждают 67%;

– республиканцы: поддерживают 45%, осуждают 43%.

Среди тех, кто уверен в значительных фальсификациях на выборах президента США, протестующих поддержали 56%, осудили – 34%.

Большинство избирателей считают Трампа ответственным за произошедшее: 55% считают его вину значительной, еще 11% возлагают на него часть ответственности. 31% либо не видят вины Трампа, либо считают ее незначительной. В этом вопросе мнения также разделились по партийным симпатиям: обвиняют Трампа 96% демократов и только 28% республиканцев.

В опросе участвовали 1448 зарегистрированных избирателей, из них 1397 были осведомлены о событиях в Капитолии. Опрос проводился 6 января с 17:17 до 17:42 по времени североамериканскому восточному времени. Погрешность не более 3,3%.

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Денис Юдин

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