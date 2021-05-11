Боррель ответил на вопрос о высылке дипломатов России из стран ЕС: Нет на повестке дня
11.05.2021, 11:47
Жозеп Боррель (фото - ЕРА)
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что у властей ЕС "в повестке дня нет вопроса" о высылке российских дипломатов из стран объединения. Об этом он сказал во время пресс-конференции.
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"Мы успокоили Чехию сильной поддержкой Евросоюза, но в то же время мы думаем, что все согласятся с необходимостью не продолжать эскалацию. Мы должны искать сильную поддержку, но в то же время стараться не повышать напряженность", – сказал Боррель.
По его словам, власти ЕС проведут дискуссию 25 мая касательно отношений с Россией – там Еврокомиссии могут поручить вновь представить анализ отношений с РФ.
- В апреле между Россией и Чехией вспыхнул дипломатический скандал: после обвинений спецслужб РФ во взрывах в Врбетице в 2014 году Прага и Москва обменялись масштабными высылками дипломатов.
- 26 других членов Европейского Союза и союзники по НАТО выразили полную солидарность с Чехией.
- В знак солидарности с Прагой объявили о высылке дипломатов РФ Словакия, Литва, Латвия и Эстония.
- 9 мая в Чехии заявили, что будут требовать от России многомиллионную компенсацию за взрывы.
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