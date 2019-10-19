Brexit: Впервые за 37 лет британский парламент голосует в субботу

Флаги, оставленные протестующими у здания британского парламента, 17 октября (Фото: EPA)

Сегодня состоится заседание парламента Великобритании, на котором будет рассмотрено соглашение о выходе страны из Европейского союза. Об этом сообщает BBC.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал парламентариев поддержать соглашение, которое его правительство достигло с ЕС на этой неделе: "Я прошу всех подумать о вечере сегодняшнего дня - и представить, как бы это могло быть, если новая сделка по Brexit будет поддержана... Сложная, разделяющая и - да - болезненная глава нашей истории будет завершена", - заявил Джонсон.

Премьер-министру будет сложно найти необходимые голоса в парламенте: о том, что не поддержат новое соглашение, уже заявили в Демократической юнионистской партии, в Лейбористской партии и Шотландской национальной партии, против сделки выступают и либеральные демократы. Поддержать Джонсона, по предварительным данным, готовы консерваторы, часть лейбористов и часть независимых депутатов.

3 октября Джонсон обнародовал новый план по Brexit .

обнародовал новый план по Brexit 17 октября между ЕС и Великобританией было достигнуто соглашение.

В тот же день стали известны его основные пункты.

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