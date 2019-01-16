Британия может инициировать новые переговоры с ЕС о Brexit

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Отклонение соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза парламентом дает премьер-министру Терезе Мэй возможность добиться более выгодной сделки. Об этом заявил экс-глава британского МИД Борис Джонсон, сообщает Би-би-си.

Он назвал результаты голосования в палате общин большим поражением.

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"Вместе с тем, теперь у Мэй есть мандат вернуться в Брюссель и добиться на переговорах сделки получше", - подчеркнул Джонсон,

Он уточнил, что поддержит кабмин Мэй на голосовании о вотуме недоверия правительству.

Его поддержала лидер североирландской Демократической юнионистской партии Арлин Фостер заявила, что премьер-министр Великобритании должна добиться новых условий о Brexit, передает Reuters.

"Премьер-министр должна вернуться в Евросоюз", - добавила Фостер.

15 января 2019 года депутаты Палаты общин на решающем голосовании по предложенному премьер-министром Терезой Мэй соглашению по Brexit высказались против сделки - 432 против 202. До этого палата лордов не поддержала выход страны из ЕС в обход соглашения Brexit: 321 голоса против 152.

Отклоненная версия соглашения между Великобританией и ЕС в конце ноября была одобрена 27 странами Евросоюза. Представители ЕС ранее неоднократно давали понять, что пересматривать проект сделки по Brexit не намерены. При этом не исключали, что могут рассмотреть вариант отсрочки Brexit до середины лета.

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