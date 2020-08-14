Чехия призвала к санкциям против Беларуси, пока там не пройдут свободные выборы
Премьер Чехии Андрей Бабиш просит Совет Европы провести срочную видеоконференцию по ситуации в Беларуси
Ввести санкции против Беларуси, которые будут действовать до проведения в стране свободных выборов, призвал в Twitter премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.
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Бабиш заявил, что обратился сегодня утром к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по поводу ситуации в Беларуси. По согласованию с премьером Польши Матеушем Моравецким Бабиш попросил членов Совета Европы срочно созвать видеоконферению.
По словам Бабиша, нужно послать Беларуси четкий сигнал о санкциях, которые должны действовать до тех пор, пока в стране не пройдут свободные и прозрачные выборы с участием международных наблюдателей.
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- После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.
- Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе. Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.
- Литва заявила, что не может считать Лукашенко легитимным президентом.
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