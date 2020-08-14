Чехия призвала к санкциям против Беларуси, пока там не пройдут свободные выборы

Премьер Чехии Андрей Бабиш просит Совет Европы провести срочную видеоконференцию по ситуации в Беларуси

Ввести санкции против Беларуси, которые будут действовать до проведения в стране свободных выборов, призвал в Twitter премьер-министр Чехии Андрей Бабиш.

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Бабиш заявил, что обратился сегодня утром к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен по поводу ситуации в Беларуси. По согласованию с премьером Польши Матеушем Моравецким Бабиш попросил членов Совета Европы срочно созвать видеоконферению.

По словам Бабиша, нужно послать Беларуси четкий сигнал о санкциях, которые должны действовать до тех пор, пока в стране не пройдут свободные и прозрачные выборы с участием международных наблюдателей.

9 августа 2020-го в РБ прошли выборы президента. ЦИК объявил , что победил Лукашенко.

объявил После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие начали выходит на забастовки.

Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.

Беларусские выборы критикуют в США и Евросоюзе . Лукашенко и его окружению угрожают санкции за фальсификацию выборов и применение насилия против мирных протестующих.

США Евросоюзе Литва заявила, что не может считать Лукашенко легитимным президентом

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Денис Юдин

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