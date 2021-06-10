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Человека, ударившего Макрона, приговорили к тюремному заключению

10.06.2021, 22:13
Человека, ударившего Макрона, приговорили к тюремному заключению - Фото
Дамьен Тарель (Фото: Instagram Тареля)

Сегодня, 10 июня, Дамьен Тарель, который ударил по лицу президента Франции Эмманюэля Макрона, предстал перед судом – его приговорили к тюремному заключению и ряду ограничений. Об этом сообщает Franceinfo.

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Как отмечается, 28-летний Тарель получил 18 месяцев лишения свободы, из которых четыре месяца он должен провести в тюрьме, а остальное время – условный срок наказания. Из зала суда его сразу отправили к месту заключения.

Кроме этого Тареля на три года лишили гражданских прав, включая право голосовать и баллотироваться в качестве кандидата, а также ему запретили носить оружие в течение пяти лет. Он должен будет пройти курс наблюдения у психолога.

Отмечается, что у Тареля была возможность потребовать отсрочки судебного разбирательства, чтобы лучше подготовить свою защиту, но он попросил, чтобы его судили немедленно.

На слушании подсудимый признал, что ударил президента, сказал, что был близок к движению "желтых жилетов", и объяснил, что действовал не задумываясь, чтобы выразить свое недовольство. Прокурор назвал пощечину умышленным насилием.

  • 8 июня во время визита Макрона в департамент Дром человек из группы встречающих вместо рукопожатия ударил президента Франции по лицу.
  • В тот же вечер Макрон заявил, что нельзя позволить агрессивным людям овладеть вниманием общества.
  • На следующий день стало известно имя нападавшего, а также его увлечения – исторический средневековый бой и настольные игры с использованием миниатюр.
Наталия Медведева
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Дамьен Тарель франция эмманюэль макрон пощечина
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