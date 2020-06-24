Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

COVID-19. Премьера Болгарии оштрафуют: вошел в церковь без маски - фото

COVID-19. Премьера Болгарии оштрафуют: вошел в церковь без маски - фото - Фото
Бойко Борисов (фото - sofiaglobe.com)
24.06.2020, 07:57

Премьер должен заплатить 153 евро штрафа

Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова оштрафуют на 153 евро за то, что он нарушил карантин и пришел в церковь без медицинской маски. Об этом сообщает The Sofia Globe со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Болгарии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и членов его окружения оштрафуют примерно на 153 евро за нарушение приказа Минздрава о ношении масок в закрытых помещениях, после того как 23 июня Борисов посетил церковь", - отмечается в сообщении.

Премьер Болгарии Бойко Борисов нарушил карантин

Премьер Болгарии Бойко Борисов нарушил карантин (фото - sofiaglobe.com)

По данным издания, щтраф также должны будут заплатить журналисты, фотографы и члены съемочной группы, которые также зашли в церковь без масок.

22 июня в Болгарии всех обязали носить маски во время пребывания в закрытых помещениях.

По последним данным, Болгария занимает 87-е место в мире по количеству заболевших, в стране заразились коронавирусом 4114 человек, 208 умерли, 2217 выздоровели.

  • 3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.
  • 4 июня главный санврач Ляшко заявил, что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе. 
  • В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если что-то нарушил.
  • 10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.
  • 19 июня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением, можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.
  • 22 июня сообщалось, что Зеленский заплатит равнозначную штрафу сумму за нарушение правил карантина в Хмельницком.

Читайте также: Кофе в кафе на карантине. Оштрафованы Ермак, Ляшко и другие спутники Зеленского

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Бойко Борисов Владимир Зеленский церковь фото штраф болгария карантин коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 