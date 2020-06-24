COVID-19. Премьера Болгарии оштрафуют: вошел в церковь без маски - фото

Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова оштрафуют на 153 евро за то, что он нарушил карантин и пришел в церковь без медицинской маски. Об этом сообщает The Sofia Globe со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Болгарии.
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"Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и членов его окружения оштрафуют примерно на 153 евро за нарушение приказа Минздрава о ношении масок в закрытых помещениях, после того как 23 июня Борисов посетил церковь", - отмечается в сообщении.
Премьер Болгарии Бойко Борисов нарушил карантин (фото - sofiaglobe.com)
По данным издания, щтраф также должны будут заплатить журналисты, фотографы и члены съемочной группы, которые также зашли в церковь без масок.
22 июня в Болгарии всех обязали носить маски во время пребывания в закрытых помещениях.
По последним данным, Болгария занимает 87-е место в мире по количеству заболевших, в стране заразились коронавирусом 4114 человек, 208 умерли, 2217 выздоровели.
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