COVID-19. Премьера Болгарии оштрафуют: вошел в церковь без маски - фото

Бойко Борисов (фото - sofiaglobe.com)

Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова оштрафуют на 153 евро за то, что он нарушил карантин и пришел в церковь без медицинской маски. Об этом сообщает The Sofia Globe со ссылкой на заявление Министерства здравоохранения Болгарии.

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"Премьер-министра Болгарии Бойко Борисова и членов его окружения оштрафуют примерно на 153 евро за нарушение приказа Минздрава о ношении масок в закрытых помещениях, после того как 23 июня Борисов посетил церковь", - отмечается в сообщении.

Премьер Болгарии Бойко Борисов нарушил карантин (фото - sofiaglobe.com)

По данным издания, щтраф также должны будут заплатить журналисты, фотографы и члены съемочной группы, которые также зашли в церковь без масок.

22 июня в Болгарии всех обязали носить маски во время пребывания в закрытых помещениях.

По последним данным, Болгария занимает 87-е место в мире по количеству заболевших, в стране заразились коронавирусом 4114 человек, 208 умерли, 2217 выздоровели.

3 июня Зеленский с членами своего офиса в Хмельницком посетил кафе и выпил там кофе, хотя работа кафе на вход посетителей была в тот момент запрещена.

4 июня главный санврач Ляшко заявил , что не считает нарушением карантина поход Зеленского в кафе.

В тот же день Зеленский заявил, что готов заплатить штраф , если что-то нарушил.

10 июня президент сообщил журналистам, что полиция выписала ему штраф.

19 июня суд в Хмельницком обратился в Верховный суд за разъяснением , можно ли привлекать к административной ответственности Зеленского, если президент обладает неприкосновенностью.

заплатит равнозначную штрафу сумму за нарушение правил карантина в Хмельницком. 22 июня сообщалось , что Зеленский

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