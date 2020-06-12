COVID-19. В Польше с самоизоляции сбежали три украинки: им грозит тюремный срок

В Польше сотрудники полиции разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Об этом сообщает Dziennik.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Женщины приехали в страну несколько дней назад. Они поселились с женщиной, которой поставили диагноз COVID-19.
Украинки работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство).
По данным полиции, их поместили на карантин, поскольку был выявлена инфекция там, где они жили.
"Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они были изолированы. Такое поведение крайне безответственно, потому что вполне возможно, что эти они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.
Он добавил, что им грозит тюремный срок от шести до восьми лет.
Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE