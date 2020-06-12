Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

COVID-19. В Польше с самоизоляции сбежали три украинки: им грозит тюремный срок

COVID-19. В Польше с самоизоляции сбежали три украинки: им грозит тюремный срок - Фото
Люблин, Польша (иллюстративное фото - ЕРА)
12.06.2020, 07:20

По данным полиции, три украинки жили с женщиной, которой поставили диагноз COVID-19

В Польше сотрудники полиции разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Об этом сообщает Dziennik.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Женщины приехали в страну несколько дней назад. Они поселились с женщиной, которой поставили диагноз COVID-19. 

Украинки работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство). 

По данным полиции, их поместили на карантин, поскольку был выявлена инфекция там, где они жили.

"Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они были изолированы. Такое поведение крайне безответственно, потому что вполне возможно, что эти они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

Он добавил, что им грозит тюремный срок от шести до восьми лет.

  • 11 июня в Польше количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 28 201 человек, выздоровели 13 696 пациентов.
  • 12 июня сообщалось, что за прошедшие сутки выявили 136 757 инфицированных, что почти на 1200 больше, чем установленный днем ранее предыдущий суточный рекорд. Умерли 4951 человек, 105 127 пациентов выздоровели.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

 

Арина Толина
Еще по теме
Напишите нам
Украина польша карантин коронавирус COVID-19 самоизоляция
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 