COVID-19. В Польше с самоизоляции сбежали три украинки: им грозит тюремный срок

Люблин, Польша (иллюстративное фото - ЕРА)

В Польше сотрудники полиции разыскивают трех украинок, которые сбежали с самоизоляции. Об этом сообщает Dziennik.

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Женщины приехали в страну несколько дней назад. Они поселились с женщиной, которой поставили диагноз COVID-19.

Украинки работали на одном из предприятий в коммуне Пшемент (Великопольское воеводство).

По данным полиции, их поместили на карантин, поскольку был выявлена инфекция там, где они жили.

"Однако женщины решили сбежать из дома, в котором они были изолированы. Такое поведение крайне безответственно, потому что вполне возможно, что эти они тоже заражены", - отметил представитель полиции Войцех Адамчик.

Он добавил, что им грозит тюремный срок от шести до восьми лет.

Польше количество инфицированных COVID-19 увеличилось до 28 201 человек, выздоровели 1 3 696 пациентов . 11 июня в

12 июня сообщалось , что за прошедшие сутки выявили 136 757 инфицированных, что почти на 1200 больше, чем установленный днем ранее предыдущий суточный рекорд. Умерли 4951 человек, 105 127 пациентов выздоровели.

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