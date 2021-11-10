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Далай-лама: Ограниченные лидеры китайских коммунистов не понимают разнообразия культур

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2021, 10:08
Далай-лама: Ограниченные лидеры китайских коммунистов не понимают разнообразия культур - Фото
Далай-лама (Фото: Sanjay Baid/EPA)

Духовный лидер Тибета Далай-лама назвал лидеров Китая ограниченными и не понимающими разнообразие культур. Об этом он сказал на онлайн-пресс-конференции в Токио сегодня, 10 ноября 2021 года, сообщает Reuters.

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Далай-ламу спросили, следует ли международному сообществу бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине из-за подавления меньшинств, в том числе в Тибете и в Синьцзяне. Он ответил, что знает лидеров Коммунистической партии Китая со времен Мао Цзэдуна и считает их идеи хорошими, но иногда они осуществляют чрезвычайный, жесткий контроль.

По мнению Далай-ламы, в Китае все изменится при новом поколении лидеров.

"Что касается Тибета и Синьцзяна, у нас есть своя собственная уникальная культура, а более ограниченные лидеры китайских коммунистов, они не понимают разнообразия различных культур", – заявил Далай-лама.

Он также отметил, что Китай состоит не только из этнических ханьцев, но и из других групп, и ханьцы слишком сильно контролируют ситуацию.

В то же время Далай-лама заявил, что широко поддерживает идеи коммунизма и марксизма, и со смехом рассказал, что однажды думал о вступлении в коммунистическую партию, но друг отговорил его.

СПРАВКА. Существует множество информации из заслуживающих доверия источников о преследовании китайскими властями граждан КНР из числа мусульман-уйгуров. Речь идет о так называемых лагерях перевоспитания, куда отправляют уйгуров, проявляющих интерес к исламу. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительной стерилизации уйгурских женщин и разлучении детей с их семьями. При этом власти тщательно скрывают эту информацию, но говорят, что якобы борются с терроризмом среди уйгуров. В марте 2021 года ЕС ввел санкции против четырех китайских чиновников за нарушения прав уйгурского меньшинства.

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Денис Юдин
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Китай Далай-лама синьцзян тибет
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