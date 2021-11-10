Далай-лама: Ограниченные лидеры китайских коммунистов не понимают разнообразия культур
Духовный лидер Тибета Далай-лама назвал лидеров Китая ограниченными и не понимающими разнообразие культур. Об этом он сказал на онлайн-пресс-конференции в Токио сегодня, 10 ноября 2021 года, сообщает Reuters.
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Далай-ламу спросили, следует ли международному сообществу бойкотировать зимние Олимпийские игры в Пекине из-за подавления меньшинств, в том числе в Тибете и в Синьцзяне. Он ответил, что знает лидеров Коммунистической партии Китая со времен Мао Цзэдуна и считает их идеи хорошими, но иногда они осуществляют чрезвычайный, жесткий контроль.
По мнению Далай-ламы, в Китае все изменится при новом поколении лидеров.
"Что касается Тибета и Синьцзяна, у нас есть своя собственная уникальная культура, а более ограниченные лидеры китайских коммунистов, они не понимают разнообразия различных культур", – заявил Далай-лама.
Он также отметил, что Китай состоит не только из этнических ханьцев, но и из других групп, и ханьцы слишком сильно контролируют ситуацию.
В то же время Далай-лама заявил, что широко поддерживает идеи коммунизма и марксизма, и со смехом рассказал, что однажды думал о вступлении в коммунистическую партию, но друг отговорил его.
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