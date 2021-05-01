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Деликатная проблема. В Лондоне канализацию перекрыл комок отходов весом в 300 тонн

01.05.2021, 18:33
Деликатная проблема. В Лондоне канализацию перекрыл комок отходов весом в 300 тонн - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В столице Великобритании произошел своеобразный коллапс – огромный фатберг весом более 300 тонн прочно закупорил городскую канализацию. Общая длина засора составила почти километр, говорится на сайте компании по очистке сточных вод Seven Trent Water.

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По словам работников компании, это самый большой засор, когда-либо возникавший в канализационной системе Лондона, поэтому справиться с ним получится, вероятно, не раньше июня.

По их мнению, причиной возникновения фатберга такой величины стало то, что люди стали чаще выкидывать в канализацию влажные салфетки, средства гигиены, а также выливать туда остатки масла после приготовления еды.

СПРАВКА. Фатберг – твердая или полутвердая масса, застывшая в канализационной системе. Обычно она состоит из нерастворимых и не разлагаемых отходов, перемешанных с переработанными кулинарными жирами. 

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Дарья Мостовая
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Великобритания лондон канализация отходы фатберг
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