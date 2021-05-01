Деликатная проблема. В Лондоне канализацию перекрыл комок отходов весом в 300 тонн
В столице Великобритании произошел своеобразный коллапс – огромный фатберг весом более 300 тонн прочно закупорил городскую канализацию. Общая длина засора составила почти километр, говорится на сайте компании по очистке сточных вод Seven Trent Water.
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По словам работников компании, это самый большой засор, когда-либо возникавший в канализационной системе Лондона, поэтому справиться с ним получится, вероятно, не раньше июня.
По их мнению, причиной возникновения фатберга такой величины стало то, что люди стали чаще выкидывать в канализацию влажные салфетки, средства гигиены, а также выливать туда остатки масла после приготовления еды.
- В июле 2019 года в Коктебеле местные жители заявили об "экологической катастрофе" – что море начали "удобрять" канализацией.
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