Дело MH17. Суд возобновил работу, выслушал защиту обвиняемого и взял перерыв до 3 ноября

Адвокаты обвиняемого Олега Пулатова рассказали, что встретились с ним лично и теперь готовят новые ходатайства

Сегодня, 25 сентября, возобновились слушания по делу о сбитом в небе над Донбассом самолете Boeing 777, который в 2014 году выполнял рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Нидерландские адвокаты одного из обвиняемых заявили, что впервые встретились в России с их подзащитным – Олегом Пулатовым и теперь, на основании информации, полученной от клиента, подготовят в суд новые ходатайства. Срок их подачи – 2 ноября.

По словам адвокатов, гражданин России Пулатов, который на момент катастрофы MH17 воевал в составе поддерживаемой Россией террористической организации "ДНР", отрицает свою причастность к гибели самолета.

"Наш клиент заявляет, что не причастен к поставкам, перевозке, охране "Бука" или крушению MH17. Он не знает, как был сбит MH17, сам он никакого "Бука" не видел, и ни он, ни его подчиненные не контактировали с "Буком", – заявили юристы.

В связи с этим суд взял перерыв до 3 ноября.

"Суд приостановлен до следующего блока, чтобы защита смогла подать запрос о дополнительном расследовании в ноябре", – сказал председательствующий судья.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту. Выводы следствия : лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).

самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: все 298 человек на борту. : лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск). 19 июня 2019-го Объединенная следственная группа (JIT) обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями" .

19 июня 2019-го Объединенная следственная группа (JIT) имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все . Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства , что самолет был сбит российским Буком.

Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила , что самолет был сбит российским Буком. 10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск на Россию в ЕСПЧ из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".

10 июля стало известно, что Нидерланды из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям". 18 июля Нидерланды начали новое расследование по делу о катастрофе MH17, в котором хотят выяснить, почему Россия закрыла свое воздушное пространство вблизи украинско-российской границы за несколько часов до того, как самолет был сбит.

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Наталия Медведева

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