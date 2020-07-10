Деньги России для талибов. В Минобороны США признали, что видели разведданные

Данных о том, что кто-то из американских солдат погиб из-за выплат России талибам, у Минобороны США нет, заявил глава ведомства Марк Эспер

Министр обороны США Марк Эспер подтвердил вчера, что ему сообщали информацию о выплатах талибам со стороны России. Таким образом он признал, что сообщения о данных разведки о российской помощи талибам не были выдумкой, как утверждал президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.

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В то же время, Эспер заявил, что у него нет данных о том, что кто-либо из американских солдат был убит в результате таких выплат.

По словам Эспера, он видел данные о российских выплатах движению Талибан еще в феврале. Эспер добавил, что высшее командование в тот момент не расценивало эти данные как заслуживающие доверия.

CNN отмечает, что слова Эспера расходятся с комментарием одного из высших командиров, который недавно назвал эти сообщения "очень тревожными".

27 июня The New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала деньги афганским боевикам за убийства американских военных, а также военнослужащих международной коалиции в Афганистане.

2 июля NYT раскрыла посредника между ГРУ РФ и талибами.

Денис Юдин

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