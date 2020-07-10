Деньги России для талибов. В Минобороны США признали, что видели разведданные
Данных о том, что кто-то из американских солдат погиб из-за выплат России талибам, у Минобороны США нет, заявил глава ведомства Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер подтвердил вчера, что ему сообщали информацию о выплатах талибам со стороны России. Таким образом он признал, что сообщения о данных разведки о российской помощи талибам не были выдумкой, как утверждал президент США Дональд Трамп, сообщает CNN.
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В то же время, Эспер заявил, что у него нет данных о том, что кто-либо из американских солдат был убит в результате таких выплат.
По словам Эспера, он видел данные о российских выплатах движению Талибан еще в феврале. Эспер добавил, что высшее командование в тот момент не расценивало эти данные как заслуживающие доверия.
CNN отмечает, что слова Эспера расходятся с комментарием одного из высших командиров, который недавно назвал эти сообщения "очень тревожными".
- 27 июня The New York Times сообщила, что российская военная разведка предлагала деньги афганским боевикам за убийства американских военных, а также военнослужащих международной коалиции в Афганистане.
- 2 июля NYT раскрыла посредника между ГРУ РФ и талибами.
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