Действия властей Беларуси приведут к их дальнейшей изоляции – ЕС

В Евросоюзе отреагировали на требование властей Беларуси к Польше и Литве отозвать своих послов из Минска

Требование беларуских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить свои дипломатические представительства в Минске безосновательно и достойно сожаления. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает пресс-служба ЕС.

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"Это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске", – говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что попытки Беларуси "атаковать" определенные государства-члены ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС. Там напомнили, что 1 октября все государства-члены ЕС призвали беларуские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных и начать всесторонний национальный диалог.

"ЕС продолжает поддерживать демократическое право беларуского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства", – сказано в заявлении.

17 сентября Лукашенко грозился закрыть границы с Польшей и Литвой, но не сделал этого.

Сегодня, 2 октября, Европейский союз своим решением утвердил санкции против 40 официальных лиц Беларуси. При этом Лукашенко там нет. В ответ министерство иностранных дел Беларуси заявило о создании своего санкционного списка.

2 октября в МИД Беларуси заявили, что отзывают для консультаций своих послов в Польше и Литве и предложили послам этих стран уехать из Беларуси. Также послов Польши и Литвы вызвали в МИД Беларуси и "предложили" сократить состав своих представительств: Польше – с 50 до 18, Литве – с 25 до 14.

Вадим Ребрина

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