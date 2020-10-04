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Действия властей Беларуси приведут к их дальнейшей изоляции – ЕС

04.10.2020, 20:52
Действия властей Беларуси приведут к их дальнейшей изоляции – ЕС - Фото
Жозеп Боррель (Фото - EPA)

В Евросоюзе отреагировали на требование властей Беларуси к Польше и Литве отозвать своих послов из Минска

Требование беларуских властей к Польше и Литве отозвать своих послов и значительно сократить свои дипломатические представительства в Минске безосновательно и достойно сожаления. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает пресс-служба ЕС.

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"Это идет вразрез с логикой диалога и приведет к дальнейшей изоляции властей в Минске", – говорится в заявлении.

В ЕС отметили, что попытки Беларуси "атаковать" определенные государства-члены ЕС не приведут к ослаблению единства ЕС. Там напомнили, что 1 октября все государства-члены ЕС призвали беларуские власти прекратить насилие и репрессии, освободить всех задержанных и политических заключенных и начать всесторонний национальный диалог.

"ЕС продолжает поддерживать демократическое право беларуского народа избирать своего президента посредством новых свободных и справедливых выборов без внешнего вмешательства", – сказано в заявлении.

Вадим Ребрина
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ЕС беларусь Жозеп Боррель

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