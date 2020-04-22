Diamond Princess﻿–2. В Японии – вспышка вируса на итальянском круизном лайнере

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В Японии переживают из-за возможной новой вспышки коронавируса: 34 члена экипажа на итальянском круизном лайнере, который стоит на ремонте в Нагасаки, заболели COVID-19, причем некоторые сотрудники сошли на берег. Об этом пишет Reuters.

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Как отмечает агентство, вспышка инфекции на борту Costa Atlantica "повторяет случай круиза Diamond Princess" в Йокогаме два месяца назад: тогда было обнаружено, что более 700 человек на лайнере инфицированы. На этот раз, однако, на борту – только 623 члена экипажа.

Судно доставили на верфь в конце февраля после того, как пандемия сорвала планы ремонта в Китае.

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Губернатор префектуры Нагасаки Ходо Накамура обратился за помощью к правительству: "На борту много случаев инфекции, а у нас нет медсистемы для такой ситуации и разделения тех, кто с положительным и отрицательным результатами тестов. Нам также понадобится система для транспортировки пациентов и работы по обеззараживанию".

Минздрав Японии в сотрудничестве с властями Италии направил на лайнер медиков-эпидемиологов.

Ремонтная компания заверила, что экипаж не покидал верфь с 14 марта, но позже выяснилось, что некоторые все же посещали больницы или уезжали в аэропорт, чтобы вернуться домой после истечения контракта.

В Японии на 22 апреля зарегистрировано 11 512 случаев инфицирования и 281 смерть от SARS-CoV-2 – без учета статистики с Diamond Princess (712 и 13 соответственно).

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

По прогнозам ученых и ВОЗ, вакцины не будет как минимум до 2021 года.

На утро 22 апреля в Украине выявлено 6522 случая , 174 человека умерли, 424 выздоровели.

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