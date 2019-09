Джонсон говорит, что совершит Brexit даже "со связанными руками"

Британский премьер Борис Джонсон настаивает, что никаких отсрочек даты выхода страны из состава Евросоюза больше не будет - несмотря на все преграды. Об этом с его слов пишет Reuters.

Руководство ЕС неоднократно повторяло, что пока не получило никаких конкретных предложений из Лондона перед саммитом 17-18 октября. Премьер Британии надеется заключить сделку о правилах "развода" именно там.

Джонсон де-факто утратил контроль над Brexit: в ночь на 10 сентября парламент одобрил закон, который обязывает его искать отсрочку до 2020 года, если он не сможет заключить соглашение с ЕС на этом саммите.

"Это правительство будет настаивать на продолжении переговоров по сделке и одновременно готовиться уйти (из ЕС) без нее. Я поеду на решающий саммит 17 октября, и независимо от того, какие еще способы выдумает парламент, чтобы связать мне руки, я буду стремиться к достижению сделки в национальных интересах. <...> Это правительство больше не будет задерживать Brexit", - заявил Джонсон в парламенте после голосования.

We should be so much more positive about the UK and what we can do. I want us to get this thing done.#LeaveOct31 pic.twitter.com/sJeNR1FbAG