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Джонсон говорит, что совершит Brexit даже "со связанными руками"

Джонсон говорит, что совершит Brexit даже "со связанными руками" - Фото
10.09.2019, 11:07

Британский премьер утверждает, что его правительство не станет просить Брюссель об отсрочке выхода страны из ЕС

Британский премьер Борис Джонсон настаивает, что никаких отсрочек даты выхода страны из состава Евросоюза больше не будет - несмотря на все преграды. Об этом с его слов пишет Reuters.

Руководство ЕС неоднократно повторяло, что пока не получило никаких конкретных предложений из Лондона перед саммитом 17-18 октября. Премьер Британии надеется заключить сделку о правилах "развода" именно там.

Джонсон де-факто утратил контроль над Brexit: в ночь на 10 сентября парламент одобрил закон, который обязывает его искать отсрочку до 2020 года, если он не сможет заключить соглашение с ЕС на этом саммите.

"Это правительство будет настаивать на продолжении переговоров по сделке и одновременно готовиться уйти (из ЕС) без нее. Я поеду на решающий саммит 17 октября, и независимо от того, какие еще способы выдумает парламент, чтобы связать мне руки, я буду стремиться к достижению сделки в национальных интересах. <...> Это правительство больше не будет задерживать Brexit", - заявил Джонсон в парламенте после голосования.

До 19 октября Джонсон должен попросить ЕС о новой отсрочке, иначе ему грозит суд. Пока что в ЕС не видят повода соглашаться на такую просьбу.

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