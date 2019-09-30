Джонсон не собирается в отставку, ему готовят вотум недоверия

Борис Джонсон (Фото: EPA)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается уходить в отставку. Об этом он сообщил в интервью BBC в воскресенье.

Отвечая на вопрос журналиста, не собирается ли он подать в отставку, чтобы избежать необходимости просить ЕС об отсрочке Brexit, Джонсон сказал: "Нет, я обязался возглавить партию и мою страну в трудное время, и я намерен продолжить это делать. Я верю, что это моя ответственность".

В то же время Стюарт Хоуси, один из лидеров Шотландской национальной партии, заявил, что парламент может вынести вотум недоверия правительству уже на этой неделе. Такой шаг, по его мнению, может быть единственным способом избежать Brexit без сделки 31 октября.

Лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен намекнула в пятницу, что может поддержать лидера лейбористов Джереми Корбина в качестве "премьер-министра-смотрителя". В либерально-демократической партии, напротив, говорят, что Корбин слишком разобщающая фигура, чтобы сыграть такую роль.

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