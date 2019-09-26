Друг Украины в ООН: У нас нет общих ценностей с Россией

Гитанас Науседа (Фото: EPA/HAYOUNG JEON)

Президент Литвы Гитанас Науседа, выступая на 74-й Генассамблее ООН, раскритиковал Россию за нарушение международного права и ее агрессивную политику против Украины и Грузии. Об этом сообщает Delfi.

По его словам, международное право является последним барьером, отделяющим страны Европы от хаоса.

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"Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, подпитываемая слабой реакцией международного сообщества на агрессию 2008 года против Грузии, пытается еще больше дестабилизировать соседние страны. Ужасные военные действия России против Украины продолжаются уже пять лет", - заявил Науседа.

Президент Литвы также критически отнесся к идее создания геополитического пространства "от Лиссабона до Владивостока", о котором в августе заявил президент Франции Эмманюель Макрон: "Идея интересная, но разве мы нашли для ее реализации общую основу? У нас есть общие ценности? Ответ - нет!".

"Россия по сей день не сделала ничего, чтобы заслужить наше доверие. Может ли это измениться? Да! Мы были бы первыми, кто приветствовал бы такие изменения - демократическая Россия, которая уважает международное право и суверенитет других стран", - резюмировал Науседа.



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