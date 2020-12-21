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Экологическая опасность. В Дании собираются выкопать и сжечь останки миллионов норок

21.12.2020, 10:05
Экологическая опасность. В Дании собираются выкопать и сжечь останки миллионов норок - Фото
Убитые норки (фото - Dimitris Tosidis_EPA)

Правительство Дании намерено эксгумировать и сжечь в следующем году останки около четырех миллионов норок, истребленных в ноябре из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет thelocal.dk.

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Решение властей было принято из-за экологической опасности для грунтовых вод и близлежащих озер, которые находятся рядом с массовыми захоронениями. Сообщается, что при разложении туши животных выделяют азотные и фосфорные газы – они могут негативно повлиять на окружающую среду, пишет BBC

В Министерстве сельского хозяйства страны сообщили, что эксгумацию хотят провести не раньше, чем через шесть месяцев – тогда риск заражения будет полностью преодолен.

Отмечается, что теперь парламент страны должен утвердить идею правительства.

Станислав Стороженко
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