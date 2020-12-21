Экологическая опасность. В Дании собираются выкопать и сжечь останки миллионов норок
Правительство Дании намерено эксгумировать и сжечь в следующем году останки около четырех миллионов норок, истребленных в ноябре из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет thelocal.dk.
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Решение властей было принято из-за экологической опасности для грунтовых вод и близлежащих озер, которые находятся рядом с массовыми захоронениями. Сообщается, что при разложении туши животных выделяют азотные и фосфорные газы – они могут негативно повлиять на окружающую среду, пишет BBC.
В Министерстве сельского хозяйства страны сообщили, что эксгумацию хотят провести не раньше, чем через шесть месяцев – тогда риск заражения будет полностью преодолен.
Отмечается, что теперь парламент страны должен утвердить идею правительства.
- В мае 2020 года работник фермы в Нидерландах впервые заразился коронавирусной болезнью от норки.
- 5 ноября в Дании на фермах произошла вспышка COVID-19: власти решили убить 17 млн норок и всю отрасль.
- На следующий день Дания полностью изолировала север страны, чтобы сдержать вспышку нового штамма вируса. В последствии, все датские норки были уничтожены.
- 26 ноября сообщалось, что захороненные норки начали появляться на поверхности. Причиной этому – выделения газов из разлагающихся туш.
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