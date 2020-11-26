Местные жители в ужасе. В Дании убитые норки "поднимаются" из своих захоронений
В Дании убитые ранее норки начали появляться на поверхности, чем привели в ужас местных жителей. Причиной этому стала недостаточная глубина выкопанных ям и газы, которые обычно выделяются из мертвых тел, сообщает The Guardian.
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По словам представителя национальной полиции Дании Томаса Кристенсена, "по мере разложения в телах могут образовываться газы, которые расширяют мертвую норку и выталкивают ее из земли".
Он отметил, что норки были закопаны на глубине всего в один метр, поэтому сверху досыпалась еще земля, но и это не помогло от того, что происходит сейчас.
В местных СМИ уверены, что такая ситуация с захоронениями может стать причиной дополнительного загрязнения грунта и источников пресной воды. В Министерстве по защите окружающей среды уверяют, что ситуация находится под полным контролем.
Происходящее вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи уже успели окрестить 2020 год "годом норки-убийцы-зомби-мутанта" и призвали население Дании бежать, потому что "норки идут за вами".
- В мае 2020 года работник фермы в Нидерландах впервые заразился коронавирусной болезнью от норки.
- 5 ноября в Дании на фермах произошла вспышка COVID-19: власти решили убить 17 млн норок и всю отрасль.
- На следующий день Дания полностью изолировала север страны, чтобы сдержать вспышку нового штамма вируса.
- 19 ноября в Ирландии решили последовать примеру Дании и истребить всех норок на ферме, хотя COVID-19 у них нет.
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