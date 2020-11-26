UA

Местные жители в ужасе. В Дании убитые норки "поднимаются" из своих захоронений

26.11.2020, 13:45
Местные жители в ужасе. В Дании убитые норки
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Дании убитые ранее норки начали появляться на поверхности, чем привели в ужас местных жителей. Причиной этому стала недостаточная глубина выкопанных ям и газы, которые обычно выделяются из мертвых тел, сообщает The Guardian.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По словам представителя национальной полиции Дании Томаса Кристенсена, "по мере разложения в телах могут образовываться газы, которые расширяют мертвую норку и выталкивают ее из земли". 

Он отметил, что норки были закопаны на глубине всего в один метр, поэтому сверху досыпалась еще земля, но и это не помогло от того, что происходит сейчас.

В местных СМИ уверены, что такая ситуация с захоронениями может стать причиной дополнительного загрязнения грунта и источников пресной воды. В Министерстве по защите окружающей среды уверяют, что ситуация находится под полным контролем.

Происходящее вызвало бурную реакцию в соцсетях. Пользователи уже успели окрестить 2020 год "годом норки-убийцы-зомби-мутанта" и призвали население Дании бежать, потому что "норки идут за вами".

Читайте также: Коронавирус у норок. Ляшко рассказывает о мутациях, а фермеры собираются вакцинировать

Дарья Мостовая
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Системний адміністратор (DevOps)
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
норка фото дания могила коронавирус

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации

Партнерский проект"Большой взрыв" ПриватБанка. Полный гайд по вселенной судов вокруг национализации
 