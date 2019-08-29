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Эрдоган сказал, может ли Турция закупить российские Су-57

Эрдоган сказал, может ли Турция закупить российские Су-57 - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)
29.08.2019, 10:08

Президент Турции сказал, что решение о закупке российских истребителей будет принято после разговора с американским лидером

Турция не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал CNN Turk.

"Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019 в РФ, - ред.) не зря", − отметил Эрдоган, отвечая на вопрос рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.

По его словам, решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы поговорим с ними об этом. Мы предпримем наши шаги после того, как узнаем их окончательное решение", - уточнил Эрдоган.

  • Ранее стало известно, что Турция закупила у России системы ПВО С-400 за $2,5 млрд.
  • США выдвинули ультиматум Турции, потребовав отказаться от покупки этих вооружений до 31 июля. Вашингтон угрожал заблокировать поставки F-35 в Турцию. Турция - не просто покупатель F-35, а страна-партнер в создании этого проекта. Девять стран участвовали в разработке самолета, включая Турцию.
  • 15 июля Эрдоган заявил, что Анкара планирует организовать совместное с Россией производство систем противовоздушной обороны.
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