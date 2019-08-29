Эрдоган сказал, может ли Турция закупить российские Су-57

Реджеп Тайип Эрдоган (фото - ЕРА)

Турция не исключает возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских самолетов F-35. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает телеканал CNN Turk.

"Почему бы и нет. Мы приехали сюда (на авиасалон МАКС-2019 в РФ, - ред.) не зря", − отметил Эрдоган, отвечая на вопрос рассматриваются ли российские истребители среди альтернатив покупке F-35.

По его словам, решение будет принято после того, как он проведет телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

"Мы поговорим с ними об этом. Мы предпримем наши шаги после того, как узнаем их окончательное решение", - уточнил Эрдоган.