Эрдоган: США, РФ и Франция поддерживают Армению оружием в конфликте в Нагорном Карабахе

Ранее Турцию обвиняли в военной поддержке Азербайджана в конфликте с Арменией вокруг Нагорного Карабаха

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ – США, Россия, Франция – оказывают "всевозможную оружейную поддержку" Армении. Об этом заявил в воскресенье президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Анадолу.

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Эрдоган сказал, что США, Россия и Франция "не завершали эти переговоры"в формате Минской группы на протяжении 30 лет, в результате Азербайджан сейчас "борется за освобождение оккупированных земель Азербайджана от армян".

30 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна прекратит боевые действия, если Армения "откажется от оккупационной политики" и выведет свои войска из Нагорного Карабаха. 4 октября он потребовал, чтобы Армения установила график вывода войск из НК и прилегающих территорий.

1 октября президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Турция отправляет в Нагорный Карабах сирийских наемников. В Турции отрицают обвинения.

2 октября премьер Армении Никол Пашинян заявил, что перемирие в Нагорном Карабахе возможно, лишь если Турция уйдет из Южного Кавказа.

США считают, что конфликт между Арменией и Азербайджаном должен быть урегулирован за столом переговоров, а не путем военных действий, тем более с участием третьих стран. Там прямо обвинили Турцию во "вмешательстве" в конфликт.

Вадим Ребрина

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