ЕС не может договориться о гарантиях вступления для балканских стран – Reuters

Европейский союз не может договориться о гарантиях будущего членства для шести балканских стран, сообщает Reuters. Ранее им обещали членство в ЕС.

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ЕС планировал на саммите с балканскими странами повторить обещание, данное 18 лет назад, о безоговорочной поддержке европейской перспективы Сербии, Косово, Боснии и Герцеговины, Черногории, Албании и Северной Македонии. Об этом говорится в проекте декларации, который есть в распоряжении журналистов. Декларация должна быть принята 6 октября 2021 года.

По словам четырех дипломатов, по этому вопросу было проведено как минимум два раунда переговоров, но никаких договоренностей достичь не удалось.

По информации журналистов, богатые северные страны, такие, как Дания, Франция и Нидерланды, опасаются повторения ситуации с присоединением Румынии и Болгарии в 2007 году и неуправляемой миграцией, которая настроила многих британцев против ЕС. Болгария выступает против присоединения Северной Македонии из-за языкового спора – в Софии считают македонский региональным вариантом болгарского.

Евросоюз не может договориться о гарантиях для балканских стран на фоне обострения ситуации между Косово и Сербией после запрета на въезд в Косово автомобилей с сербскими номерами. По словам высокопоставленного дипломата ЕС, ухудшение ситуации на Балканах связано с потерей интереса к региону в столицах ЕС: "Они должны вести себя плохо, чтобы их заметили".

Выступающие за расширение ЕС Австрия, Италия, Хорватия, Словения и страны Балтии упрекают Германию и Францию за то, что те не могут оказать давление на Болгарию и убедить ее снять вето, сообщает Reuters.

8 мая 2021-го президент Латвии Эгилс Левитс подписал декларацию о европейской перспективе Украины. Ранее аналогичные декларации подписали главы Литвы и Польши. Позже к ним присоединилась Эстония.

В июне президент Европейского парламента Давид Сассоли поддержал вступление Сербии, Северной Македонии, Черногории и Албании в состав Европейского Союза.

Во время визита президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Украину для участия в саммите Крымской платформы она заявила, что Украина, Грузия и Молдова не выполняют критерии членства в Евросоюзе, и странам может понадобиться 20 лет, чтобы вступить в ЕС.

По данным соцопроса группы Рейтинг, проведенного в августе, на референдуме за членство Украины в ЕС проголосовали бы 64% украинцев.

В начале сентября посол Латвии Юрис Пойканс заявил, что многие страны ЕС не готовы к расширению, так как "никто не хочет новых проблем".

Денис Юдин

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