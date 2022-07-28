Если не будем платить за армию, кто нас оккупирует, будет собирать дань на свою – Блащак

Польский министр обороны Мариуш Блащак ответил на вопрос о резком увеличении расходов на армию словами, которые ошибочно приписывают Наполеону – "народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую". Об этом пишет rp.pl.

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Главе МО Польши сказали, что увеличение темпов закупок означает оставить долги за это будущим поколениям, и попросили прокомментировать это.

"Я бы ответил цитатой: если мы не будем платить за Войско Польское, те, кто нас оккупирует, будут собирать дань для оккупационной армии <...>. Это, несомненно, окупится, даже если долг немного вырастет", – сказал Блащак.

Польский министр добавил, что, наращивая оборонные возможности, в Варшаве намерены использовать опыт войны, который получает Украина в противостоянии с российскими захватчиками.

"Именно потому мы делаем упор на артиллерию и бронетанковые войска. Я считаю, что у нас будут самые сильные сухопутные войска в Европе, разумеется, в рамках Североатлантического альянса", – подытожил он.

Ранее Блащак сказал, что Кремль "нападает на тех, кого считает слабым, а сильных они боятся".

15 июля было объявлено, что Польша покупает у США 116 танков Abrams взамен отправленных в Украину T-72 советского производства. 18 июля эти танки уже прибыли в Польшу.

Польша также готовит мегаконтракт с Кореей: купит танки, самолеты и гаубицы.

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Евгений Пилипенко

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