UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Если не будем платить за армию, кто нас оккупирует, будет собирать дань на свою – Блащак

Цей матеріал також доступний українською
28.07.2022, 14:08
Если не будем платить за армию, кто нас оккупирует, будет собирать дань на свою – Блащак - Фото
Мариуш Блащак (фото - ЕРА)

Польский министр обороны Мариуш Блащак ответил на вопрос о резком увеличении расходов на армию словами, которые ошибочно приписывают Наполеону – "народ, не желающий кормить свою армию, вскоре будет кормить чужую". Об этом пишет rp.pl.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Главе МО Польши сказали, что увеличение темпов закупок означает оставить долги за это будущим поколениям, и попросили прокомментировать это.

"Я бы ответил цитатой: если мы не будем платить за Войско Польское, те, кто нас оккупирует, будут собирать дань для оккупационной армии <...>. Это, несомненно, окупится, даже если долг немного вырастет", – сказал Блащак.

Польский министр добавил, что, наращивая оборонные возможности, в Варшаве намерены использовать опыт войны, который получает Украина в противостоянии с российскими захватчиками.

"Именно потому мы делаем упор на артиллерию и бронетанковые войска. Я считаю, что у нас будут самые сильные сухопутные войска в Европе, разумеется, в рамках Североатлантического альянса", – подытожил он.

Ранее Блащак сказал, что Кремль "нападает на тех, кого считает слабым, а сильных они боятся".

Читайте также: Военные преступления РФ показали: нужно воевать за каждый клочок земли – глава МО Польши

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак польша оборона война с россией
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 