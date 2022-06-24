UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Военные преступления РФ показали: нужно воевать за каждый клочок земли – глава МО Польши

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 07:48
Военные преступления РФ показали: нужно воевать за каждый клочок земли – глава МО Польши - Фото
Мариуш Блащак (фото - ЕРА)

Польские власти сделали вывод из полномасштабного вторжения России в Украину и того, что творят оккупанты: в случае агрессии нужно защищать каждый клочок польской земли. Как пишет РАР, это в эфире TVP Info сказал глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, эта война напоминает Вторую мировую – "то, что мы помним из истории". Он говорил это через призму того, что "россияне [снова] совершают военные преступления".

"Поэтому первый и основной вывод: мы должны защищать каждый клочок польской земли, и так оно и будет", – подчеркнул Блащак.

Он добавил, что для этого на востоке Польши должно быть две армейские дивизии.

Читайте также: 2000 ядерных боеголовок находятся в состоянии повышенной боеготовности: карта – SIPRI

Вице-премьер страны подчеркнул, что заказанные в 2019 году РСЗО HIMARS будут на вооружении у польской армии в следующем году. Кроме того, правительство заказало еще 3500 ракет и 600 пусковых установок ПЗРК Piorun, которые отлично себя зарекомендовали против летательных аппаратов РФ в Украине.

Блащак сказал, что на армию на 2022 и 2023 годы предусмотрено около 20 млрд злотых (~$4,5 млрд) в этом году и около 49 млрд злотых (~$11 млрд) – в следующем: "Это большие суммы, но современное оружие стоит денег, и это инвестиция в нашу безопасность".

Он раскритиковал Германию из-за все еще не предоставленной по договоренности ("мы – советские танки Украине, а ФРГ нам – современные "леопарды". — Прим. Ред.) бронетехнику, и подчеркнул, что Польша не должна полагаться исключительно на союзников в обороне.

"Если бы украинцы не защищались так мужественно, мир не поддержал бы их. Основной подход должен заключаться в том, что мы развиваем вооруженные силы и рассчитываем на поддержку наших союзников по НАТО", – сказал глава Минобороны Польши.

Читайте также: Дуда: Кто видел Ирпень, отлично знает, почему на восточном фланге НАТО войска союзников

Евгений Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащак война польша нато военные преступления угроза вторжение союзники сдерживание
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Майстер нігтового сервісу УЖГОРОД
Киев PIED-DE-POULE
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 