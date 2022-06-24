Военные преступления РФ показали: нужно воевать за каждый клочок земли – глава МО Польши

Польские власти сделали вывод из полномасштабного вторжения России в Украину и того, что творят оккупанты: в случае агрессии нужно защищать каждый клочок польской земли. Как пишет РАР, это в эфире TVP Info сказал глава Минобороны страны Мариуш Блащак.

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По его словам, эта война напоминает Вторую мировую – "то, что мы помним из истории". Он говорил это через призму того, что "россияне [снова] совершают военные преступления".

"Поэтому первый и основной вывод: мы должны защищать каждый клочок польской земли, и так оно и будет", – подчеркнул Блащак.

Он добавил, что для этого на востоке Польши должно быть две армейские дивизии.

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Вице-премьер страны подчеркнул, что заказанные в 2019 году РСЗО HIMARS будут на вооружении у польской армии в следующем году. Кроме того, правительство заказало еще 3500 ракет и 600 пусковых установок ПЗРК Piorun, которые отлично себя зарекомендовали против летательных аппаратов РФ в Украине.

Блащак сказал, что на армию на 2022 и 2023 годы предусмотрено около 20 млрд злотых (~$4,5 млрд) в этом году и около 49 млрд злотых (~$11 млрд) – в следующем: "Это большие суммы, но современное оружие стоит денег, и это инвестиция в нашу безопасность".

Он раскритиковал Германию из-за все еще не предоставленной по договоренности ("мы – советские танки Украине, а ФРГ нам – современные "леопарды". — Прим. Ред.) бронетехнику, и подчеркнул, что Польша не должна полагаться исключительно на союзников в обороне.

"Если бы украинцы не защищались так мужественно, мир не поддержал бы их. Основной подход должен заключаться в том, что мы развиваем вооруженные силы и рассчитываем на поддержку наших союзников по НАТО", – сказал глава Минобороны Польши.

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Евгений Пилипенко

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