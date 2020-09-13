Экс-соратник Трампа призвал ввести армию и арестовать Цукерберга — в случае поражения

Роджер Стоун также предложил американскому президенту в случае проигрыша арестовать Марка Цукерберга и Тима Кука

Бывший советник президента США Дональда Трампа, республиканец Роджер Стоун посоветовал главе Соединенных Штатов, как вести себя, если тот проиграет выборы. В числе прочих был и совет ввести в стране военное положение. Об этом Стоун заявил в эфире онлайн-шоу Infowars, передает The Guardian.

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Республиканец заявил, что Трампу нужно рассмотреть все варианты действий в случае проигрыша им президентских выборов. Например — применить Закон о восстании 1807 года, арестовать чету Клинтонов, руководителя Apple Тима Кука и главу Facebook Марка Цукерберга, а также ввести в стране военное положение.

Отдельно Стоун прокомментировал будущее голосование в штате Невада.

По его мнению, "бюллетени там в ночь выборов должны быть полностью изъяты федеральными маршалами и вывезены из штата" и что в Неваде голоса избирателей подсчитывать не следует, поскольку скорее всего они будут не в пользу действующего президента.

Также он заявил, что "выступает за законные выборы" и все, в чем он будет помогать Дональду Трампу будет "абсолютно прозрачным и законным".

СПРАВКА. Закон США о восстании 1807 года — федеральный закон США, который предоставляет президенту право использовать вооруженные силы страны для подавления мятежей, антиправительственных восстаний и выступлений.



Также этот закон существенно ограничивает действие другого документа — Posse Comitatus Act, принятого в 1878 году: согласно ему федеральные войска не могут действовать без разрешения на то Конгресса США.

24 августа Дональд Трамп стал официальным кандидатом в президенты США от республиканцев.

11 сентября Трамп продлил в США сразу два режима ЧП: из-за выборов и угрозы терактов.

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Дарья Мостовая

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