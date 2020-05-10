Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Эстония первой в мире получит из Японии потенциальное лекарство от COVID-19

Эстония первой в мире получит из Японии потенциальное лекарство от COVID-19 - Фото
Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA
10.05.2020, 22:14

Медикамент со следующей недели будет проходить тут клинические испытания

Правительство Японии предоставило Эстонии для клинических испытаний партию потенциального лекарства, эффективно действующего против коронавируса. Медикамент Avigan прибудет в эту страну в ближайшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал событие "очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации" и поблагодарил японского коллегу.

Как сообщается, МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan из Японии для исследований и потенциального использования медиками при лечении COVID-19.

Также стало известно, что запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования направили Японии более 80 государств, и Эстония будет первой страной, тестирующей этот медикамент для лечения коронавирусной инфекции.

Как отметили в эстонском МИД, Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества, Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.

По официальной информации, на сегодняшний день 51 человек в Эстонии нуждался в стационарном лечении COVID-19, а пятеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Читайте также: В ВОЗ считают: препарат против коронавируса будет в течение "недель или месяцев

Игорь Чичкань
Еще по теме
Напишите нам
япония эстония медикаменты коронавирус
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 