Эстония первой в мире получит из Японии потенциальное лекарство от COVID-19

Иллюстративное фото: Jalal Morchidi/EPA

Правительство Японии предоставило Эстонии для клинических испытаний партию потенциального лекарства, эффективно действующего против коронавируса. Медикамент Avigan прибудет в эту страну в ближайшую неделю. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Эстонии.

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Глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу назвал событие "очень хорошим примером международного сотрудничества в кризисной ситуации" и поблагодарил японского коллегу.

Как сообщается, МИД Эстонии при сотрудничестве с департаментом здоровья изучал возможности получения Avigan из Японии для исследований и потенциального использования медиками при лечении COVID-19.

Также стало известно, что запросы на получение Avigan для тестирования и экспериментального использования направили Японии более 80 государств, и Эстония будет первой страной, тестирующей этот медикамент для лечения коронавирусной инфекции.

Как отметили в эстонском МИД, Япония выделила лекарство для исследования на людях бесплатно в рамках международного сотрудничества, Эстония в ответ обязана поделиться с Японией результатами клинических испытаний.

По официальной информации, на сегодняшний день 51 человек в Эстонии нуждался в стационарном лечении COVID-19, а пятеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

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