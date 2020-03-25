"Это душераздирающе". В США из-за коронавируса усыпляют лабораторных мышей

В США усыпляют лабораторных мышей, поскольку из-за пандемии коронавируса многие научные сотрудники находятся на карантине. Об этом сообщает Science.
Ученая из Медицинской школы Перельманского университета в Пенсильвании Санни Шин рассказала, что она получила уведомление о необходимости избавиться от 200 мышей. "Это было душераздирающе", - говорит Шин.
Университеты по всей стране попросили лаборатории тщательно подумать о грызунах, которые действительно нужны им для экспериментов. Это аргументируют необходимостью обеспечения безопасности персонала, а также благополучия остальных животных, находящихся на попечении. Лабораториям может не хватить персонала для кормления, чистки и оказания медпомощи тысячам животных, говорит представитель Йельского университета Питер Смитт.
Количество поголовья, которое необходимо сократить, отличается в зависимости от лаборатории. Например, Хопи Хукстра, биолог-эволюционист из Гарвардского университета, уже провела эвтаназию почти половине из 1000 ее лабораторных мышей. Из-за этого лаборатории уже готовятся к проблемам с недостаточным количеством мышей для экспериментов в будущем.
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