"Это душераздирающе". В США из-за коронавируса усыпляют лабораторных мышей

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В США усыпляют лабораторных мышей, поскольку из-за пандемии коронавируса многие научные сотрудники находятся на карантине. Об этом сообщает Science.

Ученая из Медицинской школы Перельманского университета в Пенсильвании Санни Шин рассказала, что она получила уведомление о необходимости избавиться от 200 мышей. "Это было душераздирающе", - говорит Шин.

Университеты по всей стране попросили лаборатории тщательно подумать о грызунах, которые действительно нужны им для экспериментов. Это аргументируют необходимостью обеспечения безопасности персонала, а также благополучия остальных животных, находящихся на попечении. Лабораториям может не хватить персонала для кормления, чистки и оказания медпомощи тысячам животных, говорит представитель Йельского университета Питер Смитт.

Количество поголовья, которое необходимо сократить, отличается в зависимости от лаборатории. Например, Хопи Хукстра, биолог-эволюционист из Гарвардского университета, уже провела эвтаназию почти половине из 1000 ее лабораторных мышей. Из-за этого лаборатории уже готовятся к проблемам с недостаточным количеством мышей для экспериментов в будущем.

11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.

17 марта они были усилены: перечень ограничений.

25 марта режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.

В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

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