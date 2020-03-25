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"Это душераздирающе". В США из-за коронавируса усыпляют лабораторных мышей

"Это душераздирающе". В США из-за коронавируса усыпляют лабораторных мышей - Фото
Фото: pixabay.com
25.03.2020, 15:30

В США усыпляют лабораторных мышей из-за нехватки научных сотрудников

В США усыпляют лабораторных мышей, поскольку из-за пандемии коронавируса многие научные сотрудники находятся на карантине. Об этом сообщает Science

Ученая из Медицинской школы Перельманского университета в Пенсильвании Санни Шин рассказала, что она получила уведомление о необходимости избавиться от 200 мышей. "Это было душераздирающе", - говорит Шин. 

Университеты по всей стране попросили лаборатории тщательно подумать о грызунах, которые действительно нужны им для экспериментов. Это аргументируют необходимостью обеспечения безопасности персонала, а также благополучия остальных животных, находящихся на попечении. Лабораториям может не хватить персонала для кормления, чистки и оказания медпомощи тысячам животных, говорит представитель Йельского университета Питер Смитт.

Количество поголовья, которое необходимо сократить, отличается в зависимости от лаборатории. Например, Хопи Хукстра, биолог-эволюционист из Гарвардского университета, уже провела эвтаназию почти половине из 1000 ее лабораторных мышей. Из-за этого лаборатории уже готовятся к проблемам с недостаточным количеством мышей для экспериментов в будущем.

  • 11 марта Кабмин ввел карантинные меры для борьбы с коронавирусом.
  • 17 марта они были усилены: перечень ограничений.
  • 25 марта режим чрезвычайной ситуации в Украине введен на срок 30 дней, до 24 апреля, на этот же срок продлены меры карантина.
  • В Украине лабораторно подтверждены 113 случаев заболевания коронавирусом, три из них летальные, один человек выздоровел.

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Владислав Сердюк
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США ученые коронавирус COVID-19 лабораторные мыши
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