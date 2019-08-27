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Европа отказывается от космических кораблей РФ для астронавтов

Европа отказывается от космических кораблей РФ для астронавтов - Фото
МКС над Землей (фото - NASA.Роскосмос)
27.08.2019, 06:55

Новые экипажи стран Запада будут "в ближайшие годы" доставлять на орбитальную станцию американские пилотируемые аппараты SpaceX и Boeing

Европейское космическое агентство прекращает полеты своих астронавтов на орбитальную станцию на российских пилотируемых кораблях: члены экипажей из Европы пересядут на новые американские корабли Crew Dragon и Starliner. Об отказе от "Союзов" для доставки астронавтов ESA рассказал на Евразийском аэрокосмическом конгрессе вчера, 26 августа, глава представительства ЕSA в РФ Рене Пишель.

Как выразился чиновник, июльский полет итальянца Луки Пармитано на Международную космическую станцию, может так статься, был заключительным полетом астронавта ESA на "Союзе".

"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - цитирует Пишеля пропагандистский российский ресурс ТАСС.

С 31 декабря 2022 года в США будет запрещено пользоваться услугами РФ при проведении запусков коммерческих спутников.

  • 20 июля 2019 года Пармитано отправился на МКС вместе с астронавтом NASA Эндрю Морганом и космонавтом Роскосмоса Александром Скворцовым на корабле "Союз МС-13".
  • Из-за отказа США от программы Space Shutte с 2011 года на МКС из пилотируемых кораблей летают только российские "Союзы", в которых покупают места NASA, ESA, JAXA и другие национальные космические агентства стран.
  • С 2020 года на МКС американцы планируют запускать с экипажами тестируемые сейчас корабли компаний SpaceX (Crew Dragon) и Boeing (Starliner).

23 августа 2019 года впервые за 28 лет Украина испытала полную ступень для ракеты-носителя. Вот видео.

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