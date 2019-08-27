Европа отказывается от космических кораблей РФ для астронавтов

Европейское космическое агентство прекращает полеты своих астронавтов на орбитальную станцию на российских пилотируемых кораблях: члены экипажей из Европы пересядут на новые американские корабли Crew Dragon и Starliner. Об отказе от "Союзов" для доставки астронавтов ESA рассказал на Евразийском аэрокосмическом конгрессе вчера, 26 августа, глава представительства ЕSA в РФ Рене Пишель.
Как выразился чиновник, июльский полет итальянца Луки Пармитано на Международную космическую станцию, может так статься, был заключительным полетом астронавта ESA на "Союзе".
"В ближайшие годы наши астронавты будут летать на американских кораблях", - цитирует Пишеля пропагандистский российский ресурс ТАСС.
С 31 декабря 2022 года в США будет запрещено пользоваться услугами РФ при проведении запусков коммерческих спутников.
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