Facebook не обнаружил иностранного вмешательства в протесты в США

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Facebook Inc заявила, что не нашла доказательств скоординированного иностранного вмешательства в свои платформы с целью влияния на американские протесты против расизма. Об этом сообщает Reuters.

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Реакция компании последовала после заявление генерального прокурора США Уильяма Барра о том, что иностранные группы якобы пытаются усугубить ситуацию в стране.

"Мы активно искали и еще не видели иностранного вмешательства или скоординированного внутригосударственного неправомерного поведения, направленного на эти протесты", - сказал журналистам Натаниэль Глейхер, глава политики кибербезопасности Facebook.

"Мы хотим предостеречь людей от поспешных выводов без явных доказательств иностранного вмешательства", - добавил он.

25 мая в американском Миннеаполисе вспыхнули протесты : людей возмутила смерть 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицией. На получившем широкую огласку видео белый полицейский сдавливает коленом шею лежащего на земле мужчины, он продолжает это делать даже после того, как Флойд говорит, что ему трудно дышать.

В некоторых городах неизвестные после акций протеста устроили погромы магазинов.

Президент США Дональд Трамп пригрозил применением оружия, обвинив во всем "левых радикалов".

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо призвал не ставить знак равенства между протестующими, возмущенными убийством Джоржа Флойда, и мародерами.

Лондоне. Массовые протесты против расизма и полицейской жестокости проходят в европейских столицах. К примеру, такие акции прошли в Париже