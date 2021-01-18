ФБР расследует кражу ноутбука Пелоси: его могли пытаться продать спецслужбам РФ – Politico

Федеральное бюро расследований США расследует кражу ноутбука спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия 6 января. Предполагается, пишет Politico, что его могла похитить американка Райли Джун Уильямс якобы с целью продажи устройства Службе внешней разведки РФ.

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Уильямс видели на кадрах из захваченного Капитолия возле офиса Пелоси, однако сейчас ее местоположение неизвестно, пишет издание.

Politico также публикует документ ФБР, в котором от имени свидетеля утверждается, что Уильямс якобы действительно забрала портативный компьютер или жесткий диск из офиса Пелоси.

Свидетель также утверждает, что передача украденного компьютерного устройства в Россию якобы не состоялась по неизвестным причинам – тем не менее, подозреваемая "все еще владеет компьютером или уничтожила его".

По данным ФБР, Уильямс сказала своей матери, что "уезжает на пару недель", не сообщив места назначения.

6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание.

В результате беспорядков в Капитолии погибли четыре человека, 52 были арестованы. Позже стало известно о смерти офицера полиции, раненого во время штурма.

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Станислав Стороженко

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