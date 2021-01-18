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ФБР расследует кражу ноутбука Пелоси: его могли пытаться продать спецслужбам РФ – Politico

18.01.2021, 11:19
ФБР расследует кражу ноутбука Пелоси: его могли пытаться продать спецслужбам РФ – Politico - Фото
Нэнси Пелоси (фото - ЕРА)

Федеральное бюро расследований США расследует кражу ноутбука спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во время штурма Капитолия 6 января. Предполагается, пишет Politico, что его могла похитить американка Райли Джун Уильямс якобы с целью продажи устройства Службе внешней разведки РФ. 

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Уильямс видели на кадрах из захваченного Капитолия возле офиса Пелоси, однако сейчас ее местоположение неизвестно, пишет издание. 

Politico также публикует документ ФБР, в котором от имени свидетеля утверждается, что Уильямс якобы действительно забрала портативный компьютер или жесткий диск из офиса Пелоси. 

Свидетель также утверждает, что передача украденного компьютерного устройства в Россию якобы не состоялась по неизвестным причинам – тем не менее, подозреваемая "все еще владеет компьютером или уничтожила его".

По данным ФБР, Уильямс сказала своей матери, что "уезжает на пару недель", не сообщив места назначения.

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Станислав Стороженко
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