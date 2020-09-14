"Гаага близко". Президент Эстонии напомнила власти Беларуси о Международном уголовном суде
Керсти Кальюлайд заявила, что виновные в насилии против беларуской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предупредила нынешние власти Беларуси, которые используют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде. Об этом сообщает ERR.
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"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - заявила Кальюлайд, сказав, что виновные в насилии против беларуской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны.
Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Беларуси в Европейском союзе, но отметила, что судьбу Беларуси должен решать ее народ.
"Беларуский народ должен справиться с этим сам. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада", - сказала президент Эстонии.
- В Беларуси уже более месяца проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет.
- ОМОН жестко задерживал и избивал протестующих в течение 9-15 августа, потом было некоторое затишье, 6 сентября в Минске жестко задерживали протестующих, на демонстрантов нападали люди в штатском с дубинками.
- 11 августа Польша предлагала стать посредником между Лукашенко и протестующими.
- 18 августа Литва отказалась признавать победу Лукашенко на выборах.
- 10 сентября сейм Литвы назвал лидером народа Беларуси Светлану Тихановскую.
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