"Гаага близко". Президент Эстонии напомнила власти Беларуси о Международном уголовном суде

Керсти Кальюлайд заявила, что виновные в насилии против беларуской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд предупредила нынешние власти Беларуси, которые используют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде. Об этом сообщает ERR.

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"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - заявила Кальюлайд, сказав, что виновные в насилии против беларуской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны.

Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Беларуси в Европейском союзе, но отметила, что судьбу Беларуси должен решать ее народ.

"Беларуский народ должен справиться с этим сам. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада", - сказала президент Эстонии.

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Наталия Медведева

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