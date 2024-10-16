Германия подняла авиацию из-за российского самолета над Балтикой

Российский разведчик летел без радиосвязи и плана полета, отметили ВВС Германии

Самолет (Фото: ВВС Германии)

В среду, 16 октября, Германия подняла в воздух свои истребители из-за российского самолета-разведчика Ил-20. Об этом сообщили Военно-воздушные силы Германии.

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По информации немецких военных, российский самолет летел без радиосвязи и плана полета. Он находился над международными водами Балтийского моря.

Поэтому с немецкого аэродрома "Росток-Лаази" были подняты в воздух истребители Eurofighter. Они сопровождали российский самолет-разведчик над Балтийским морем.

Deutsche Welle уточнило, что Ил-20 находился между немецким Рюгеном и датским Борнхольмом. Немецкие самолеты были подняты, чтобы "установить визуальный контакт" с нарушителем.

24 июля истребители США и Канады перехватили российские и китайские военные самолеты, действовавшие в зоне распознавания противовоздушной обороны Аляски.

Остин заявил, что самолеты отслеживали в течение большей части их полета и "это не было для нас сюрпризом".

30 сентября стало известно, что российский Су-35 чуть не врезался в американский самолет возле Аляски.