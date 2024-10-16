Німеччина підняла авіацію через російський літак над Балтикою
У середу, 16 жовтня, Німеччина підняла у повітря свої винищувачі через російський літак-розвідник Іл-20. Про це повідомили Військово-повітряні сили Німеччини.
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За інформацією німецьких військових, російський літак летів без радіозв'язку та плану польоту. Він знаходився над міжнародними водами Балтійського моря.
Через це з німецького аеродрому "Росток-Лаазі" було піднято в повітря винищувачі Eurofighter. Вони супроводжували російський літак-розвідник над Балтійським морем.
Deutsche Welle уточнило, що Іл-20 знаходився між німецьким Рюгеном та данським Борнхольмом. Німецькі літаки були підняті, щоб "установити візуальний контакт" із порушником.
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