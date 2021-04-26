UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава МИД Германии выступил за диалог с Россией и против ужесточения санкций

26.04.2021, 06:54
Глава МИД Германии выступил за диалог с Россией и против ужесточения санкций - Фото
Хайко Маас (фото - ЕРА)

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что с Россией необходимо вести диалог, а ужесточение санкций может ухудшить положение заключенного в РФ оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, передает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Маас говорил, что диалог необходим в связи с последним напряжением в отношениях с РФ, пишет издание. По его мнению, сейчас они – "очень плохие, но не должны оставаться такими".

Как сообщается, он считает, что суть дипломатии – в том, чтобы говорить с теми, с кем отношения напряжены, а не только с теми, с кем нет разногласий. "Это в особенности касается России и конкретно сейчас", – сказал Маас.

Читайте также: Северный поток-2. МИД Германии против остановки газопровода из-за агрессии против Украины

Как передает издание, глава МИД ФРГ напомнил, что после оккупации Крыма Европейский Союз ввел против России санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также – что ЕС дважды вводил санкции за последние недели в связи с отравлением Навального.

Маас высказался против введения еще более жестких мер, как того требуют некоторые евродепутаты, говорится в сообщении. По его мнению, "очень жесткие санкции" приведут не к улучшению ситуации с Навальным, а – к обратному.

Как отмечают журналисты, глава МИД Германии выразил удовлетворение тем, что РФ, "по-видимому, приняла предложение" президента США Джо Байдена о встрече с лидером России Владимиром Путиным – и обе стороны уже обсуждают время и место переговоров.

"В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние, уж точно не мы, в Европе", – добавил Маас.

Читайте также: За вторжение России в Украину ЕС должен вводить секторальные санкции – Ландсбергис

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Хайко Маас Россия санкции алексей навальный мид германии
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 