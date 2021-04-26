Глава МИД Германии выступил за диалог с Россией и против ужесточения санкций

Глава МИД Германии Хайко Маас считает, что с Россией необходимо вести диалог, а ужесточение санкций может ухудшить положение заключенного в РФ оппозиционера Алексея Навального. Об этом он заявил в эфире телеканала ARD, передает DW.

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Маас говорил, что диалог необходим в связи с последним напряжением в отношениях с РФ, пишет издание. По его мнению, сейчас они – "очень плохие, но не должны оставаться такими".

Как сообщается, он считает, что суть дипломатии – в том, чтобы говорить с теми, с кем отношения напряжены, а не только с теми, с кем нет разногласий. "Это в особенности касается России и конкретно сейчас", – сказал Маас.

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Как передает издание, глава МИД ФРГ напомнил, что после оккупации Крыма Европейский Союз ввел против России санкции, которые продлеваются каждые полгода, а также – что ЕС дважды вводил санкции за последние недели в связи с отравлением Навального.

Маас высказался против введения еще более жестких мер, как того требуют некоторые евродепутаты, говорится в сообщении. По его мнению, "очень жесткие санкции" приведут не к улучшению ситуации с Навальным, а – к обратному.

Как отмечают журналисты, глава МИД Германии выразил удовлетворение тем, что РФ, "по-видимому, приняла предложение" президента США Джо Байдена о встрече с лидером России Владимиром Путиным – и обе стороны уже обсуждают время и место переговоров.

"В конце концов никто не может быть заинтересован в том, чтобы постоянные провокации и конфронтации превратились в серьезное противостояние, уж точно не мы, в Европе", – добавил Маас.

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Марк Сировой

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