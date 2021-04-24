Депутат Европарламента поправил Байдена: Путин – это серийный убийца

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс назвал "серийным убийцей" президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода LIVE, обсуждая взрывы в Врбетице, в причастности к которым Чехия подозревает ГРУ РФ.

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Ауштрявичюс назвал неприемлемой организацию террористических актов в других странах. Однако, по его мнению, руководство РФ настроено на такую политику: не только на "запугивание Украины" концентрацией войск у ее границ, но и на организацию таких акций.

"То, что это прояснилось, я думаю, стало очень серьезным аргументом еще раз доказать, что режим Путина – это преступный режим. И если президент (США, – ред.) Байден его назвал убийцей, то в этом есть только доля правды. Я бы сказал, что он – серийный убийца, потому организует вот такие акты один за другим", – сказал он.

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По мнению Ауштрявичюса, высылка российских дипломатов из стран Балтии и Словакии в поддержку Чехии – только начало.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений, потому что это неизбежно. Мы должны показать, что мы вместе. Такие действия на территории одной страны ЕС значат, что это распространяется на весь ЕС", – сказал он.

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Марк Сировой

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