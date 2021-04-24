UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Депутат Европарламента поправил Байдена: Путин – это серийный убийца

24.04.2021, 09:50
Депутат Европарламента поправил Байдена: Путин – это серийный убийца - Фото
Пятрас Ауштрявичюс (скриншот видео Радіо Свобода, YouTube)

Литовский депутат Европарламента Пятрас Ауштрявичюс назвал "серийным убийцей" президента России Владимира Путина. Об этом он заявил в эфире Радио Свобода LIVE, обсуждая взрывы в Врбетице, в причастности к которым Чехия подозревает ГРУ РФ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Ауштрявичюс назвал неприемлемой организацию террористических актов в других странах. Однако, по его мнению, руководство РФ настроено на такую политику: не только на "запугивание Украины" концентрацией войск у ее границ, но и на организацию таких акций.

"То, что это прояснилось, я думаю, стало очень серьезным аргументом еще раз доказать, что режим Путина – это преступный режим. И если президент (США, – ред.) Байден его назвал убийцей, то в этом есть только доля правды. Я бы сказал, что он – серийный убийца, потому организует вот такие акты один за другим", – сказал он.

Читайте также: Во время взрывов на военных заводах Болгарии там находились агенты ГРУ РФ – Радио Свобода

По мнению Ауштрявичюса, высылка российских дипломатов из стран Балтии и Словакии в поддержку Чехии – только начало.

"Я очень надеюсь, что на следующей неделе мы услышим больше таких решений, потому что это неизбежно. Мы должны показать, что мы вместе. Такие действия на территории одной страны ЕС значат, что это распространяется на весь ЕС", – сказал он.

Читайте также: Премьер Чехии: Россия уничтожила отношения с нашей страной, они достигли точки замерзания

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
владимир путин взрывы чехия дипломаты убийца Врбетице Пятрас Ауштрявичюс европарламент
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Керівник редакції Ліга.Money
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Керівник відділу підтримки IT інфраструктури
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 