Премьер Чехии: Россия уничтожила отношения с нашей страной, они достигли точки замерзания
Россия уничтожила отношения с Чехией, они сейчас заморожены. Об этом заявил в интервью Denik.cz премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя разворачивающийся дипломатический скандал между странами.
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"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва уничтожила наши взаимоотношения, которые сейчас достигли точки замерзания", – сказал Бабиш.
Он говорит, что "был шокирован", когда узнал о причастности РФ к взрывам на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014-м.
Поэтому Чехия отреагировала жестко и решила выслать 18 дипломатов РФ, объясняет Бабиш. После этого Россия повела себя неадекватно, выслав 20 чешских дипломатов, чем парализовала работу посольства Чехии в Москве, говорит премьер.
"В Москве осталось всего пятеро наших дипломатов. Понятно, что мы не могли оставить без ответа столь непропорциональный ответ. Напомню, что не Чехия взорвала склад боеприпасов на территории иностранного государства и убила двух ни в чем не повинных людей", – добавил он.
- 17 апреля Чехия заявила, что подозревает ГРУ РФ в причастности к взрывам на чешском складе боеприпасов в 2014 году. Из-за этого она выслала 18 российских дипломатов, которых считает сотрудниками спецслужб России.
- 18 апреля РФ выслала в ответ 20 чешских дипломатов. В Чехии назвали это фактически концом дипломатических отношений и заявили, что готовы выслать всех дипломатов России.
- 21 апреля Чехия поставила РФ ультиматум, требуя разрешить ее дипломатам вернуться в Москву. Кремль ультиматум проигнорировал – и 22 апреля Чехия решила выслать из страны "почти всех" российских дипломатов.
- 22 апреля Словакия поддержала Чехию и решила выслать троих российских дипломатов. 23 апреля в поддержку Чехии дипломатов РФ решили выслать Литва, Латвия и Эстония.
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