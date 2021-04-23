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Премьер Чехии: Россия уничтожила отношения с нашей страной, они достигли точки замерзания

23.04.2021, 16:16
Премьер Чехии: Россия уничтожила отношения с нашей страной, они достигли точки замерзания - Фото
Андрей Бабиш (фото - ЕРА)

Россия уничтожила отношения с Чехией, они сейчас заморожены. Об этом заявил в интервью Denik.cz премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, комментируя разворачивающийся дипломатический скандал между странами.

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"Россия имела возможность исправить ситуацию, но не воспользовалась ею. Москва уничтожила наши взаимоотношения, которые сейчас достигли точки замерзания", – сказал Бабиш.

Он говорит, что "был шокирован", когда узнал о причастности РФ к взрывам на складе боеприпасов в чешском Врбетице в 2014-м.

Поэтому Чехия отреагировала жестко и решила выслать 18 дипломатов РФ, объясняет Бабиш. После этого Россия повела себя неадекватно, выслав 20 чешских дипломатов, чем парализовала работу посольства Чехии в Москве, говорит премьер.

"В Москве осталось всего пятеро наших дипломатов. Понятно, что мы не могли оставить без ответа столь непропорциональный ответ. Напомню, что не Чехия взорвала склад боеприпасов на территории иностранного государства и убила двух ни в чем не повинных людей", – добавил он.

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Марк Сировой
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чехия Россия взрывы дипломаты Андрей Бабиш
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