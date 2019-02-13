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13.02.2019, 14:14

Горбачев: США вышли из договора с РФ - хотят диктовать миру волю

Горбачев: США вышли из договора с РФ - хотят диктовать миру волю - Фото
Михаил Горбачев (фото - ЕРА)

США ультимативно высказывают претензии "по поводу неких нарушений ДРСМД, где нелегко разобраться даже опытным специалистам", сказал экс-лидер СССР

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Бывший президент СССР Михаил Горбачев, который в 1987 году вместе с президентом США Рональдом Рейганом подписывал договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, сомневается, что Вашингтон выходит из него из-за нарушений со стороны России. Об этом он пишет в колонке для пропагандистского издания РФ Ведомости.

Горбачев считает, что за решением США "стоят не те причины, на которые ссылаются американские лидеры, а совсем другое".

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Экс-президент СССР полагает, что Америка хочет "освободиться от любых ограничений" в сфере вооружений и "получить абсолютное военное превосходство".

По его мнению, США должны указать, какие именно "исключительные обстоятельства" вынудили их пойти на это.

Более того, Горбачев считает, что отсутствия диалога между странами - это якобы результат "острой внутриполитической ситуации" в США, и американцам "пора преодолеть межпартийные противоречия и начать серьезный разговор".

"Милитаризация мышления привела к милитаризации поведения государств, к военным кампаниям в Югославии, Ираке, Ливии, других странах", - сказал он, не упомянув захват Россией Крыма и войну в Донбассе.

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Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности (не производить, не испытывать и не развертывать баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней - от 1000 до 5500 км, и малой - от 500 до 1000 км дальности), заключенный США и СССР, на 32-м году существования, утверждает Вашингтон, оказался под угрозой из-за России. Она создала и развернула крылатые ракеты наземного базирования, поставив под угрозу безопасность объектов НАТО в Европе.

Россия отрицает обвинения.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о том же. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и КНР.

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Теги: ДРСМД, геополитика, договор, ракета, 9М729, Михаил Горбачев
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