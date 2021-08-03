Госдеп опроверг слова российского посла о требовании к 24 дипломатам покинуть США
США не используют визы российских дипломатов для ответного давления на Москву, заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс в ответ на слова посла России Анатолия Антонова о том, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть США из-за окончания срока виз. Об этом сообщает Reuters.
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По словам Прайса, характеристика ситуации, которую дал Антонов, была "неточной", и Вашингтон не использует визы российских дипломатов для ответного давления на Москву. Он заявил, что нет ничего нового в том, что российские дипломаты должны подавать заявление о продлении их виз через три года. Такие заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, отметил Прайс.
Прайс не оспаривал факт, что россиянам придется покинуть США, если их визы не будут продлены.
Журналисты отмечают, что с августа Россия запретила посольству США в Москве нанимать персонал из России или третьих стран, вынудив миссию уволить 182 сотрудника.
"Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры реагирования на действия России", – подчеркнул Прайс.
- 15 марта 2021 года президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Среди прочего, в нем говорилось о высылке 10 дипломатов РФ из США.
- 16 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров анонсировал высылку 10 дипломатов из США, заявив, что у РФ "нет сопоставимых рычагов влияния" на Соединенные Штаты.
- С 12 мая посольство США в России прекратило обработку заявок на все неиммиграционные визы, кроме дипломатических, а также заявило, что действия правительства России вынудили США сократить штат сотрудников консульства на 75%.
- 20 июня, через несколько дней после встречи Байдена и Путина, посол Антонов, который до этого около трех месяцев находился в Москве, вернулся в США.
- Вчера, 2 августа, Антонов заявил, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть США. Их визы заканчиваются 3 сентября.
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