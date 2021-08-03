Госдеп опроверг слова российского посла о требовании к 24 дипломатам покинуть США

США не используют визы российских дипломатов для ответного давления на Москву, заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс в ответ на слова посла России Анатолия Антонова о том, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть США из-за окончания срока виз. Об этом сообщает Reuters.

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По словам Прайса, характеристика ситуации, которую дал Антонов, была "неточной", и Вашингтон не использует визы российских дипломатов для ответного давления на Москву. Он заявил, что нет ничего нового в том, что российские дипломаты должны подавать заявление о продлении их виз через три года. Такие заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, отметил Прайс.

Прайс не оспаривал факт, что россиянам придется покинуть США, если их визы не будут продлены.

Журналисты отмечают, что с августа Россия запретила посольству США в Москве нанимать персонал из России или третьих стран, вынудив миссию уволить 182 сотрудника.

"Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры реагирования на действия России", – подчеркнул Прайс.

Денис Юдин

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