UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Госдеп опроверг слова российского посла о требовании к 24 дипломатам покинуть США

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 10:10
Госдеп опроверг слова российского посла о требовании к 24 дипломатам покинуть США - Фото
Нед Прайс (Фото – скриншот видео пресс-службы Госдепартамента США)

США не используют визы российских дипломатов для ответного давления на Москву, заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс в ответ на слова посла России Анатолия Антонова о том, что Вашингтон попросил 24 российских дипломатов покинуть США из-за окончания срока виз. Об этом сообщает Reuters.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По словам Прайса, характеристика ситуации, которую дал Антонов, была "неточной", и Вашингтон не использует визы российских дипломатов для ответного давления на Москву. Он заявил, что нет ничего нового в том, что российские дипломаты должны подавать заявление о продлении их виз через три года. Такие заявки рассматриваются в индивидуальном порядке, отметил Прайс.

Прайс не оспаривал факт, что россиянам придется покинуть США, если их визы не будут продлены.

Журналисты отмечают, что с августа Россия запретила посольству США в Москве нанимать персонал из России или третьих стран, вынудив миссию уволить 182 сотрудника.

"Мы оставляем за собой право принять соответствующие меры реагирования на действия России", – подчеркнул Прайс.

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Госдепартамент США посольство россии виза дипломатический конфликт Нед Прайс
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Business Analyst
Киев Semantrum
Юрисконсульт
Киев Група Компаній ЛІГА
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 