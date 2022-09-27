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"Готовы обогащать партнерство". МИД Китая спросили, почему ухудшилось общение с Украиной

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2022, 11:07
Ван Вэньбин (фото - EPA)

Китай готов работать с Украиной, "чтобы поддерживать динамику нашего сотрудничества и продолжать обогащать китайско-украинское стратегическое партнерство". Так представитель внешнеполитического ведомства КНР Ван Вэньбин ответил на брифинге на вопрос Bloomberg об отношениях стран.

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"Президент Зеленский заявил, что каналов связи между Украиной и Китаем меньше, чем раньше. В частности, он говорит [это] об общении на уровне лидеров. Не могли бы вы рассказать нам о причинах этого?" – задал вопрос журналист американского агентства.

Китайский дипломат ответил, что Китай и Украина "являются стратегическими партнерами", и с тех пор, как они установили дипломатические отношения 30 лет назад, сотрудничество в различных областях "достигло хорошего прогресса, и обмены на всех уровнях проходили гладко".

"Наши две страны также вели активное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь": в прошлом году двусторонний товарооборот достиг $19,3 млрд, увеличившись на 29,7% в годовом исчислении. Сотрудничество в таких областях, как сельское хозяйство, инфраструктура и реагирование на COVID-19, проходило гладко", – добавил Ван Вэньбин.

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Китай не осудил полномасштабное вторжение России в Украину. Как и прежде, официальные лица называют российскую войну на уничтожение Украины и ее народа "украинским кризисом", избегая формулировок, которые бросили бы тень на РФ. Вэньбин напомнил, что позиция Китая по ситуации "последовательна и ясна".

"Мы всегда придерживаемся объективного и справедливого подхода, выступаем за мир и будем и впредь со своей стороны играть конструктивную роль в усилиях по деэскалации", – подытожил он стандартным ответом КНР о войне России против Украины.

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Євген Пилипенко
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Владимир Зеленский Китай война экономика геополитика торговля отношения Ван Вэньбин Один пояс и один путь
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