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"Хороший разговор". Трамп впервые встретился с Пенсом после захвата Капитолия – Reuters

12.01.2021, 08:45
Майкл Пенс и Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Действующий президент США Дональд Трамп впервые встретился с вице-президентом Майклом Пенсом после беспорядков в Капитолии 6 января. У них был "хороший разговор", сообщил Reuters высокопоставленный чиновник администрации президента.

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Как отмечается, встреча произошла в понедельник. Политики не общались неделю после того, как Трамп раскритиковал Пенса за то, что тот отказался срывать в Конгрессе США процедуру подтверждения победы на выборах президента демократа Джо Байдена.

По данным агентства, Трамп не связывался с Пенсом во время беспорядков в Капитолии и не уточнял, находится ли вице-президент в безопасности.

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Как говорит источник Reuters, на встрече политики обсудили беспорядки в Капитолии и согласились, что штурмовавшие здание люди не представляют всех 75 млн избирателей Трампа.

"(Пенс и Трамп, – ред.) пообещали продолжать работу от имени страны до конца своего срока<...>Они хорошо поговорили, обсуждали предстоящую неделю, размышляли о последних четырех годах работы и достижениях администрации", – рассказал о встрече источник агентства.

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Марк Сировой
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