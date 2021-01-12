"Хороший разговор". Трамп впервые встретился с Пенсом после захвата Капитолия – Reuters
Действующий президент США Дональд Трамп впервые встретился с вице-президентом Майклом Пенсом после беспорядков в Капитолии 6 января. У них был "хороший разговор", сообщил Reuters высокопоставленный чиновник администрации президента.
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Как отмечается, встреча произошла в понедельник. Политики не общались неделю после того, как Трамп раскритиковал Пенса за то, что тот отказался срывать в Конгрессе США процедуру подтверждения победы на выборах президента демократа Джо Байдена.
По данным агентства, Трамп не связывался с Пенсом во время беспорядков в Капитолии и не уточнял, находится ли вице-президент в безопасности.
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Как говорит источник Reuters, на встрече политики обсудили беспорядки в Капитолии и согласились, что штурмовавшие здание люди не представляют всех 75 млн избирателей Трампа.
"(Пенс и Трамп, – ред.) пообещали продолжать работу от имени страны до конца своего срока<...>Они хорошо поговорили, обсуждали предстоящую неделю, размышляли о последних четырех годах работы и достижениях администрации", – рассказал о встрече источник агентства.
- 6 января сторонники Трампа, собравшиеся у Капитолия, где шел подсчет голосов выборщиков, сломали заградительные барьеры и ворвались в здание. Подсчет остановили.
- Силовики освободили Капитолий в течение четырех часов. Погибли пять человек, в том числе офицер полиции Капитолия. Конгресс продолжил подсчет и официально утвердил победу Байдена.
- Пенс отказался по просьбе Трампа срывать процедуру подтверждения результатов президентских выборов в Конгрессе США. Он также призывал прекратить беспорядки в Капитолии. По данным CNN, Пенс не общался с Трампом, так как его окружение считало, что президент хотел "сделать из него козла отпущения".
- Детальнее о роли Пенса в событиях в Капитолии можно почитать в колонке руководителя общественно-политической редакции LIGA.net.
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