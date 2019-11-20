Импичмент Трампа. Армия США может укрыть топ-свидетеля на базе

Александр Виндман (фото - ЕРА)

Армия США обеспечит безопасность подполковника Александра Виндмана, который, как эксперт Совета нацбезопасности США, проходит ключевым свидетелем по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на анонимного чиновника пишет Reuters.

Собеседник агентства сообщил, что армия США проводит оценку угроз и, если понадобится, Виндмана с семьей укроют на одной из военных баз.

Кто он. Виндман родился в Киеве в 1975 году. В США попал в трехлетнем возрасте, когда его отец решил переехать после смерти жены. Он владеет русским и украинским языками. В октябре-2019 стал одним из основных фигурантов дела об импичменте. Некоторые союзники Трампа в СМИ подвергают сомнению лояльность Виндмана стране. Сам же Трамп описал ветерана войны в Ираке, как "ни-разу-не-трампера".

Справка. Президента США Трампа подозревают в том, что он хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в Украине. С этим увязали заморозку военной помощи Киеву. Демократы добиваются импичмента Трампа. Есть стенограммы первого и второго телефонных разговоров Трамп-Зеленский. Вся эта история - максимально доступно.