Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Импичмент Трампа. Армия США может укрыть топ-свидетеля на базе

Импичмент Трампа. Армия США может укрыть топ-свидетеля на базе - Фото
Александр Виндман (фото - ЕРА)
20.11.2019, 09:01

Ранее фигурант дела об импичменте президента США - подполковник Александр Виндман - выразил обеспокоенность безопасностью семьи

Армия США обеспечит безопасность подполковника Александра Виндмана, который, как эксперт Совета нацбезопасности США, проходит ключевым свидетелем по делу об импичменте американского президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на анонимного чиновника пишет Reuters.

Собеседник агентства сообщил, что армия США проводит оценку угроз и, если понадобится, Виндмана с семьей укроют на одной из военных баз. 

Кто он. Виндман родился в Киеве в 1975 году. В США попал в трехлетнем возрасте, когда его отец решил переехать после смерти жены. Он владеет русским и украинским языками. В октябре-2019 стал одним из основных фигурантов дела об импичменте. Некоторые союзники Трампа в СМИ подвергают сомнению лояльность Виндмана стране. Сам же Трамп описал ветерана войны в Ираке, как "ни-разу-не-трампера".

Справка. Президента США Трампа подозревают в том, что он хотел вынудить президента Зеленского помочь ему с гонкой-2020 через расследование против конкурента, якобы связанного с коррупцией в Украине. С этим увязали заморозку военной помощи КиевуДемократы добиваются импичмента Трампа. Есть стенограммы первого и второго телефонных разговоров Трамп-Зеленский. Вся эта история - максимально доступно.

Напишите нам
импичмент александр Виндман
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 