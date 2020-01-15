Импичмент Трампа. Передача статей в Сенат одобрена

Палата представителей США одобрила резолюцию о передаче двух статей об импичменте президента Дональда Трампа для рассмотрения в Сенат. Об этом сообщает Радио Свобода.
Законодательная палата, возглавляемая демократами, поддержала решение 228 голосами, 193 конгрессмена высказались против.
Это решение также предусматривает финансирование для судебного процесса.
- Ранее сегодня спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назначила законодателей-демократов с юридическим образованием для участия в процессе об импичменте Трампа.
- После того, как уполномоченные Палаты представителей официально зачитают обвинения на заседании Сената, может начаться судебное разбирательство по делу об импичменте.
- Лидер большинства в Сенате республиканец Митч Макконнелл накануне заявил, что судебное разбирательство по импичменту Трампа может начаться 21 января.
- В начале сентября СМИ США писали, что Трамп якобы хочет вынудить президента Владимира Зеленского помочь ему с президентской гонкой-2020 через расследование против конкурента Байдена по делу Burisma.
- СМИ увязали временную заморозку военной помощи Украине именно с этим. Это привело к объявлению импичмента Трампу Палатой представителей. Теперь вопрос о его отставке будет решаться в Сенате.
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