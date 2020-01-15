Импичмент Трампа. Передача статей в Сенат одобрена

Дональд Трамп (Фото: flickr The White House)

Палата представителей США одобрила резолюцию о передаче двух статей об импичменте президента Дональда Трампа для рассмотрения в Сенат. Об этом сообщает Радио Свобода.

Законодательная палата, возглавляемая демократами, поддержала решение 228 голосами, 193 конгрессмена высказались против.

Это решение также предусматривает финансирование для судебного процесса.

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