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Импичмент Трампа. Передача статей в Сенат одобрена

Импичмент Трампа. Передача статей в Сенат одобрена - Фото
Дональд Трамп (Фото: flickr The White House)
15.01.2020, 22:16

Решение Палаты представителей США также предусматривает финансирование для судебного процесса

Палата представителей США одобрила резолюцию о передаче двух статей об импичменте президента Дональда Трампа для рассмотрения в Сенат. Об этом сообщает Радио Свобода.

Законодательная палата, возглавляемая демократами, поддержала решение 228 голосами, 193 конгрессмена высказались против.

Это решение также предусматривает финансирование для судебного процесса.

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