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Импичмент Трампа: Сенат отказался заслушать свидетелей

Импичмент Трампа: Сенат отказался заслушать свидетелей - Фото
Дональд Трамп (Фото: Gian Ehrenzeller/EPA)
01.02.2020, 08:31

Голосование по импичменту пройдет в среду, 5 февраля

Сенат США отказался вызвать свидетелей в рамках рассмотрения импичмента президента Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Демократическое меньшинство предложило Сенату четыре поправки, которые позволили бы заслушать таких свидетелей, как руководитель аппарата Белого дома Мик Малвейни, бывший советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон, помощник директора бюджетного управления Майкл Даффи и других. Две из них были провалены голосованием 53 против, 47 за, еще две - 51 против, 49 за. В последних случаях к демократам присоединились сенаторы-республиканцы Митт Ромни и Сьюзан Коллинз.

После этого республиканское большинство в Сенате проголосовало за дальнейшую процедуру импичмента: в понедельник, 3 февраля, будут заслушаны заключительные обращения сторон, а в среду, 5 февраля, Сенат проголосует по статьям импичмента.

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