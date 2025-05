Индия отвергла обвинения Пакистана в причастности к атаке на школьный автобус

Место атаки (Фото: Fayyaz Ahmed / EPA)

Пакистан обвинил Индию в нападении на школьный автобус, совершенном смертником. Министерство иностранных дел Индии назвало обвинения безосновательными. Об этом сообщили The Guardian и The Times of India.

Нападение на школьный автобус в юго-западной провинции Белуджистан произошло утром в среду, 21 мая. Жертвами атаки стали пять человек, в том числе трое детей, водитель и охранник. Еще десятки детей получили ранения.

Автобус ехал в школу в городе Хуздар. По словам местных чиновников, злоумышленник въехал в автобус на автомобиле, а затем подорвал взрывчатку.

Ни одна из группировок боевиков не взяла на себя ответственность за нападение. Однако медиакрыло пакистанских военных быстро опубликовало заявление, в котором утверждалось, что Индия "спланировала и организовала" нападение.

МИД Индии опроверг то, что он назвал "безосновательными обвинениями в участии Индии в беспорядках в Пакистане". Внешнеполитическое ведомство страны выразило соболезнования из-за гибели людей.

"Индия отвергает безосновательные заявления Пакистана о причастности к инциденту в Хуздаре", — говорится в заявлении.

В МИД добавили, что Пакистану стало привычным обвинять Индию во всех своих внутренних проблемах.

Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.

Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер.

Министр обороны Пакистана опроверг причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения.

Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции Sindoor. Пакистан нанес ответный ракетный удар.

10 мая Трамп заявил, что при посредничестве его страны Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Впоследствии это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.