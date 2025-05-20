Пакистан и Индия договорились развести войска до конца мая – AFP

Индийский военный патруль в Кашмире (Фото: FAROOQ KHAN/EPA)

Пакистан и Индия договорились вывести подкрепления войск, развернутые во время недавнего вооруженного конфликта, обратно на их позиции, занимаемые в мирное время, до конца мая. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника из пакистанской службы безопасности, передает CNA.

По словам собеседника агентства, обе страны договорились о поэтапном выводе дополнительных войск и вооружений, развернутых на фактической границе в Кашмире, известной как Линия контроля.

"Войска будут выведены на позиции, предшествовавшие конфликту, до конца мая", – сказал собеседник AFP.

Договоренность о разведении войск была достигнута после того, как на прошлой неделе индийская армия заявила, что обе стороны согласились принять "немедленные меры по обеспечению сокращения войск на границах и в прилегающих районах".