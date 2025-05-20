Пакистан и Индия договорились развести войска до конца мая – AFP
Индийский военный патруль в Кашмире (Фото: FAROOQ KHAN/EPA)

Пакистан и Индия договорились вывести подкрепления войск, развернутые во время недавнего вооруженного конфликта, обратно на их позиции, занимаемые в мирное время, до конца мая. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника из пакистанской службы безопасности, передает CNA.

По словам собеседника агентства, обе страны договорились о поэтапном выводе дополнительных войск и вооружений, развернутых на фактической границе в Кашмире, известной как Линия контроля.

"Войска будут выведены на позиции, предшествовавшие конфликту, до конца мая", – сказал собеседник AFP.

Договоренность о разведении войск была достигнута после того, как на прошлой неделе индийская армия заявила, что обе стороны согласились принять "немедленные меры по обеспечению сокращения войск на границах и в прилегающих районах".

  • Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
  • Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила ранее выданные.
  • Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. Вместе с тем он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.
  • Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции Sindoor. Пакистан нанес ответный ракетный удар.
  • 7 мая премьер-министр Пакистана заявил, что Военно-воздушные силы страны уничтожили индийские самолеты.
  • Днем 10 мая президент США Трамп заявил, что при посредничестве его страны Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Впоследствии это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.
ИндияпакистанКашмирвыведение войск