Пакистан и Индия договорились развести войска до конца мая – AFP
Пакистан и Индия договорились вывести подкрепления войск, развернутые во время недавнего вооруженного конфликта, обратно на их позиции, занимаемые в мирное время, до конца мая. Об этом сообщает AFP со ссылкой на чиновника из пакистанской службы безопасности, передает CNA.
По словам собеседника агентства, обе страны договорились о поэтапном выводе дополнительных войск и вооружений, развернутых на фактической границе в Кашмире, известной как Линия контроля.
"Войска будут выведены на позиции, предшествовавшие конфликту, до конца мая", – сказал собеседник AFP.
Договоренность о разведении войск была достигнута после того, как на прошлой неделе индийская армия заявила, что обе стороны согласились принять "немедленные меры по обеспечению сокращения войск на границах и в прилегающих районах".
- Обострение в отношениях Пакистана и Индии произошло после нападения в Кашмире на группу туристов, в результате чего погибли 26 человек.
- Индия обвинила в нападении Пакистан и приняла ряд мер. В частности, перестала выдавать новые визы для граждан Пакистана и отменила ранее выданные.
- Министр обороны Пакистана отрицал причастность страны к атаке в Кашмире 22 апреля и призвал к международному расследованию нападения. Вместе с тем он считает, что военное вторжение Индии в Пакистан неизбежно.
- Индия вечером 6 мая атаковала Пакистан в рамках операции Sindoor. Пакистан нанес ответный ракетный удар.
- 7 мая премьер-министр Пакистана заявил, что Военно-воздушные силы страны уничтожили индийские самолеты.
- Днем 10 мая президент США Трамп заявил, что при посредничестве его страны Индия и Пакистан согласились на полное и немедленное прекращение огня. Впоследствии это подтвердили в Нью-Дели и Исламабаде.