Пакистан та Індія домовилися розвести війська до кінця травня – AFP

Індійській військовий патруль у Кашмірі (Фото: FAROOQ KHAN/EPA)

Пакистан та Індія домовилися вивести підкріплення військ, розгорнуті під час нещодавнього збройного конфлікту, назад на їхні позиції в мирний час до кінця травня. Про це повідомляє AFP із посиланням на високопосадовця з пакистанської служби безпеки, передає CNA.

За словами співбесідника агенції, обидві країни домовилися про поетапне виведення додаткових військ та озброєння, розгорнутих на фактичному кордоні в Кашмірі, відомому як Лінія контролю.

"Війська будуть виведені на позиції, що передували конфлікту, до кінця травня", – сказав співрозмовник AFP.

Домовленість про розведення військ була досягнута після того, як минулого тижня індійська армія заявила, що обидві сторони погодилися вжити "негайних заходів для забезпечення скорочення військ на кордонах та в прилеглих районах".