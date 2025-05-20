Пакистан та Індія домовилися розвести війська до кінця травня – AFP
Пакистан та Індія домовилися вивести підкріплення військ, розгорнуті під час нещодавнього збройного конфлікту, назад на їхні позиції в мирний час до кінця травня. Про це повідомляє AFP із посиланням на високопосадовця з пакистанської служби безпеки, передає CNA.
За словами співбесідника агенції, обидві країни домовилися про поетапне виведення додаткових військ та озброєння, розгорнутих на фактичному кордоні в Кашмірі, відомому як Лінія контролю.
"Війська будуть виведені на позиції, що передували конфлікту, до кінця травня", – сказав співрозмовник AFP.
Домовленість про розведення військ була досягнута після того, як минулого тижня індійська армія заявила, що обидві сторони погодилися вжити "негайних заходів для забезпечення скорочення військ на кордонах та в прилеглих районах".
- Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.
- Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану й скасувала раніше видані.
- Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу. Разом з тим він вважає, що військове вторгнення Індії до Пакистану є неминучим.
- Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у межах операції Sindoor. Пакистан завдав ракетного удару у відповідь.
- 7 травня прем'єр-міністр Пакистану заявив, що Військово-повітряні сили країни знищили індійські літаки.
- Удень 10 травня президент США Трамп заявив, що за посередництва його країни Індія та Пакистан погодилися на повне й негайне припинення вогню. Згодом це підтвердили у Нью-Делі й Ісламабаді.