Індія відкинула звинувачення Пакистану у причетності до атаки на шкільний автобус

Місце атаки (Фото: Fayyaz Ahmed / EPA)

Пакистан звинуватив Індію у нападі на шкільний автобус, скоєному смертником. Міністерство закордонних справ Індії назвало звинувачення безпідставними. Про це повідомили The Guardian та The Times of India.

Напад на шкільний автобус у південно-західній провінції Белуджистан стався вранці у середу, 21 травня. Жертвами атаки стали п’ять людей, зокрема троє дітей, водій та охоронець. Ще десятки дітей отримали поранення.

Автобус їхав до школи в місті Хуздар. За словами місцевих посадовців, зловмисник в'їхав в автобус на автомобілі, а потім підірвав вибухівку.

Жодне з угруповань бойовиків не взяло на себе відповідальність за напад. Однак медіакрило пакистанських військових швидко опублікувало заяву, в якій стверджувалося, що Індія "спланувала та організувала" напад.

МЗС Індії спростувало те, що воно назвало "безпідставними звинуваченнями щодо участі Індії у заворушеннях у Пакистані". Зовнішньополітичне відомство країни висловило співчуття через загибель людей.

"Індія відкидає безпідставні заяви Пакистану щодо причетності до інциденту в Хуздарі", – йдеться у заяві.

У МЗС додали, що для Пакистану стало звичним звинувачувати Індію у всіх своїх внутрішніх проблемах.

Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу в Кашмірі на групу туристів, унаслідок чого загинули 26 людей.

Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів.

Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу.

Індія увечері 6 травня атакувала Пакистан у межах операції Sindoor. Пакистан завдав ракетного удару у відповідь.

10 травня Трамп заявив, що за посередництва його країни Індія та Пакистан погодилися на повне й негайне припинення вогню. Згодом це підтвердили у Нью-Делі й Ісламабаді.