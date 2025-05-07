Индия после атаки на Пакистан заявила о семи погибших, а Исламабад – о 26

Последствия атаки Индии по Пакистану (Фото: EPA/RAHAT DAR)

Индия и Пакистан заявили о погибших и раненых после обмена ударами в ночь на 7 мая. Об этом сообщают The Guardian и SAMAA TV.

Полиция и медики Индии заявили, что минимум семь мирных жителей погибли в результате ответных обстрелов Пакистана вдоль линии контроля – фактической границы, которая разделяет спорный Кашмир между двумя странами. Еще 30 человек были ранены.

Согласно заявлениям власти Индии, все жертвы погибли в районе Пунч. Также повреждены несколько домов. Индийская армия заявила, что войска Пакистана якобы "прибегли к произвольной стрельбе" из огнестрельного оружия и артиллерии. Она "отвечает пропорционально".

В то же время генеральный директор Межведомственной службы по связям с общественностью Пакистана (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри заявил, что из-за атаки Индии погибли минимум 26 мирных жителей, еще 46 получили ранения.

По его словам, Индия "преднамеренно атаковала" места поклонения в нескольких городах, включая Ахмедпур-Ист и Муридке. Удары якобы пришлись по трем мечетям, а также была "неспровоцированная стрельба" вдоль линии контроля.

В ответ на атаку Пакистан сбил пять истребителей Индии, сказал Чаудхри: три самолета Rafale и один самолет МиГ-29 в районах Батинда, Джамму и Шринагар. Также, по его словам, были уничтожены ключевые индийские военные позиции: штаб пехотной бригады и контрольно-пропускные пункты в Данне, Гафдаре, Додхиале, Чхатри и Хаки-Текри.

"Наши вооруженные силы дали достойный ответ в короткие сроки. Пакистанские ВВС не позволили ни одному индийскому самолету войти на нашу территорию. Все пакистанские военные и стратегические активы остаются в полной безопасности", – сказал директор ISPR.