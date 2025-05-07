Індія після атаки на Пакистан заявила про сім загиблих, а Ісламабад – про 26

Наслідки атаки Індії з Пакистану (Фото: EPA/RAHAT DAR)

Індія та Пакистан заявили про загиблих та поранених після обміну ударами в ніч проти 7 травня. Про це повідомляють The Guardian та SAMAA TV.

Поліція та медики Індії заявили, що мінімум сім мирних жителів загинули в результаті обстрілів Пакистану у відповідь уздовж лінії контролю – фактичного кордону, який розділяє спірний Кашмір між двома країнами. Ще 30 людей було поранено.

Відповідно до заяв влади Індії, всі жертви загинули в районі Пунч. Також пошкоджено декілька будинків. Індійська армія заявила, що війська Пакистану нібито "вдалися до довільної стрільби" з вогнепальної зброї та артилерії. Вона "відповідає пропорційно".

Водночас генеральний директор Міжвідомчої служби зв'язків із громадськістю Пакистану (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудхрі заявив, що через атаку Індії загинули щонайменше 26 мирних жителів, ще 46 отримали поранення.

За його словами, Індія "навмисно атакувала" місця поклоніння в кількох містах, включно з Ахмедпур-Іст та Мурідке. Удари нібито припали по трьох мечетях, а також була "неспровокована стрілянина" вздовж лінії контролю.

У відповідь на атаку Пакистан збив п'ять винищувачів Індії, сказав Чаудхрі: три літаки Rafale та один літак МіГ-29 у районах Батінда, Джамму та Шрінагар. Також, за його словами, було знищено ключові індійські військові позиції: штаб піхотної бригади та контрольно-пропускні пункти у Данні, Гафдарі, Додхіалі, Чхатрі та Хакі-Текрі.

"Наші збройні сили дали гідну відповідь у короткі терміни. Пакистанські ВПС не дозволили жодному індійському літаку увійти на нашу територію. Усі пакистанські військові та стратегічні активи залишаються у повній безпеці", – сказав директор ISPR.