Індія після атаки на Пакистан заявила про сім загиблих, а Ісламабад – про 26
Індія та Пакистан заявили про загиблих та поранених після обміну ударами в ніч проти 7 травня. Про це повідомляють The Guardian та SAMAA TV.
Поліція та медики Індії заявили, що мінімум сім мирних жителів загинули в результаті обстрілів Пакистану у відповідь уздовж лінії контролю – фактичного кордону, який розділяє спірний Кашмір між двома країнами. Ще 30 людей було поранено.
Відповідно до заяв влади Індії, всі жертви загинули в районі Пунч. Також пошкоджено декілька будинків. Індійська армія заявила, що війська Пакистану нібито "вдалися до довільної стрільби" з вогнепальної зброї та артилерії. Вона "відповідає пропорційно".
Водночас генеральний директор Міжвідомчої служби зв'язків із громадськістю Пакистану (ISPR) генерал-лейтенант Ахмед Шаріф Чаудхрі заявив, що через атаку Індії загинули щонайменше 26 мирних жителів, ще 46 отримали поранення.
За його словами, Індія "навмисно атакувала" місця поклоніння в кількох містах, включно з Ахмедпур-Іст та Мурідке. Удари нібито припали по трьох мечетях, а також була "неспровокована стрілянина" вздовж лінії контролю.
У відповідь на атаку Пакистан збив п'ять винищувачів Індії, сказав Чаудхрі: три літаки Rafale та один літак МіГ-29 у районах Батінда, Джамму та Шрінагар. Також, за його словами, було знищено ключові індійські військові позиції: штаб піхотної бригади та контрольно-пропускні пункти у Данні, Гафдарі, Додхіалі, Чхатрі та Хакі-Текрі.
"Наші збройні сили дали гідну відповідь у короткі терміни. Пакистанські ВПС не дозволили жодному індійському літаку увійти на нашу територію. Усі пакистанські військові та стратегічні активи залишаються у повній безпеці", – сказав директор ISPR.
- Загострення у відносинах Пакистану та Індії сталося після нападу в Кашмірі на групу туристів, внаслідок чого загинуло 26 людей.
- Індія звинуватила в нападі Пакистан і вжила низку заходів. Зокрема, припинила видавати нові візи для громадян Пакистану та скасувала раніше видані.
- Міністр оборони Пакистану заперечував причетність країни до атаки в Кашмірі 22 квітня і закликав до міжнародного розслідування нападу. Водночас він вважає, що військове вторгнення Індії до Пакистану є неминучим.
- 5 травня Indian Express повідомляв, що Індія привела в готовність бойову авіацію на кордоні з Пакистаном.
- У ніч із 6 на 7 травня Індія вдарила по Пакистану. Країна відповіла обстрілом.